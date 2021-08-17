阿富汗曾有「璀璨夜景」與洋裝正妹的美好時光　蘇聯入侵後全毀了

▲阿富汗曾經擁有一段璀璨夜景與洋裝正妹滿街跑的美好時光。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

阿富汗局勢變天、極端組織塔利班班師回朝，成為全球關注的焦點，但事實上，阿富汗在1950、1960年代曾經是個繁華又自由的國家，不但擁有亞洲最先代的紡織廠，女性還能夠穿洋裝又受教育，跟塔利班統治時期女性被迫童婚、不能接受教育的情況差異非常大。財經專家黃世聰在新聞節目《關鍵時刻》談論過去阿富汗的繁華景象。

▲阿富汗曾經擁有一段璀璨夜景與洋裝正妹滿街跑的美好時光。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



主持人劉寶傑引言指出，現在阿富汗給人的印象是「帝國墳場」、「窮山惡水」，在塔利班政權統治後，女人全身要包裹非常嚴密，但是以前的阿富汗曾經繁華，直到蘇聯入侵後，全都毀掉了！

黃世聰指出，1950、60年代左右的阿富汗，女性可以不用帶頭巾，也可以在公共場合出現，還有現代化的電車系統，喀布爾在當時就有璀璨的夜景。

▲阿富汗1950年代就有璀璨的夜景。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



黃世聰分析，阿富汗從英國獨立之後，位在美蘇冷戰的前緣，美蘇兩邊都在拉攏它，蘇聯提供很多工業能力，美國則提供給他許多經濟支援，所以1960年代左右的阿富汗非常有錢，當時就建立可以訊號發射到非洲的電視塔，內閣官員都是留洋博士。

▲過去阿富汗有很多娛樂場所，但是這些娛樂塔利班大概都會禁止。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



黃世聰接著說，當時亞洲最現代的紡織廠，其實在阿富汗，叫做「古爾巴哈紡織廠」而，而且還有電影院、唱片行、購物櫥窗等等娛樂場所，這些東西塔利班大概都會禁止。

黃世聰接著感嘆，無奈1970年代之後，蘇聯推翻了以前的王室政府，開始扶植各種基本教義派勢力，導致整個阿富汗天翻地覆，與蘇聯戰爭了10年之後，不久又跟美國戰爭，讓許多阿富汗人感嘆現在的生活，跟以前1950、60年代的時光，差異非常大。

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