知名網美驚傳父親節險跳樓！被爆逼喝馬桶水　慘遭霸凌瘋狂跟監

記者鄧木卿／台中報導

知名國際美妝代言人、Youtube直播主網美江宣儀擁有8萬名粉絲，不料日前遭國中同學在Dcard爆料曾被江強逼喝馬桶水，一時間江的臉書湧入上萬則謾罵、羞辱、詛咒，出門被跟監偷拍，連地址、車牌也被公布，江飽受精神崩潰和網路霸凌，父親節當天跳樓輕生，幸被家人及時發現，江和父母17日在律師陪同下聲淚俱下召開記者會，要求停止無止盡的霸凌和抹黑，否則提告，江父更氣憤說「夠了，有種就真名留言」。

▲網美江宣儀和母親泣訴遭到網路霸凌。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

就讀淡江大學的網美江宣儀，長相甜美，專業認真，擔任2、30家美妝公司產品代言人，Youtube直播粉絲人數高達8萬人，是新一代網美，不過，人紅是非多，日前就有簡姓女國中同學在Dcard論壇上爆料，指江在國二時也就是8年前參與「餵喝同學馬桶水」事件。

▲▼網美江宣儀在律師和父親（下圖）陪同下召開記者會，泣訴遭到網路霸凌。

簡女張貼江女的道歉文之後，網路上開始瘋狂轉發，而且一個比一個罵得更凶，14天湧入上萬則侮辱、詛咒的謾罵字眼，PO文遍及各大學，連警察專科學校都有，江本人IG更是被6000則留言灌爆，「下地獄」、「死好」、「吃藥吃到精神錯亂」、「要看到血流成河」、「你也一起去死吧」、「好好嘗嘗被霸凌的滋味」、「幹X娘」、「賠錢給對方」、「祝你全家死光」等。

江的父母曾去拜訪詢問當年國中導師，並確認實為誤會一場，江女根本就沒有「強逼」同學喝馬桶水，而該同學也沒有喝，純粹為學生間打鬧情事，江女隔天公開道歉、握手言和，並被導師懲處掃地。

▲▼網路上充斥謾罵、侮辱和恐嚇的霸凌字眼。（圖／江宣儀提供）

江家人住在板橋，擔心被不理性網友騷擾，決定南下台中召開記者會，不料昨天下午入住某飯店，不久，Dcard馬上就po出江女已入住飯店，讓江家人陷入恐懼之中，事情發生了兩個禮拜，每天生活在威脅陰影下，已經沒有好好吃頓飯了。

江女說，她現在都不敢出門，一出門就會被跟蹤，偷拍，每天都很害怕，只能吃藥穩定情緒，曾在父親節當天想要跳樓結束一切，這樣網友就不會騷擾家人和朋友，她為了這次所引起風波，向廠商、家人和粉絲們抱歉，希望網友停止攻擊，否則將採取法律行動。

江父說，女兒根本不敢出門，不知未來日子怎麼過，時時刻刻都有家人輪流陪她，就是擔心她會做傻事，尤其是女兒選擇在88節企圖自殺，讓他情何以堪，他氣憤的警告網友們，「夠了，你們這群所謂大學生，真是夠了，不要逼人太甚，有本事不要匿名，大家法庭上見」。

江母說，女兒原本就很瘦，如今更是皮包骨，她非常無法這種無妄之災，因為根本就沒有的事，無中生明，她要求這些受過高等教育的學生，停止無止盡謾罵，全家人都快崩潰了。

觀晰科技法律事務所律師李嘉耿說，網路上張貼抽象謾罵文字或是貶損之詞，例如三字經等，涉及公然侮辱罪和毀謗，檢調可以函文給狄卡公司，出示po文者資料，台北地方地院就曾做出簡易判決，將在Dcard謾罵者列為被告，因此網友不要以為匿名就找不到人，心存僥倖。

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