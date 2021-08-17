認定塔利班為恐怖組織！　臉書宣布：禁止相關帳號及支持言論

▲ 自稱塔利班武裝分子的男子在喀布爾街頭採訪一名市民。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班多年來皆使用社群媒體傳播訊息，隨著塔利班快速攻占阿富汗，科技公司面臨該如何處理相關內容的問題。臉書公司（Facebook）宣布，由於塔利班為恐怖組織，該公司所有社群平台禁止一切塔利班及支持該組織的內容。

《英國廣播公司》（BBC）17日報導，臉書一名發言人說明，「根據美國法律，塔利班是受到制裁的恐怖組織。我們已經根據對危險組織的政策，禁止他們使用服務」，臉書會移除由塔利班經營或代表塔利班的帳號，並禁止讚揚、支持及代表他們，「我們也有一個專門的阿富汗專家團隊，他們是達利語及普什圖語母語人士，了解當地情況，幫助識別並警告我們平台上出現的問題。」

臉書指出，這項政策遵循「國際社會權威」，適用於該公司所有社交媒體網絡，包括Instagram及WhatsApp。然而，有報導指出，塔利班正使用WhatsApp進行溝通。臉書對此則表示，若發現有帳號與塔利班有關，將會採取行動。

臉書的競爭對手對塔利班相關內容的處理方式也正受到大眾關注，塔利班攻陷阿富汗期間，該組織發言人持續透過擁有數十萬人追蹤的推特帳號發言。推特公司（Twitter）發言人對此向BBC強調，該公司政策不允許煽動恐怖主義或對平民的暴力。

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