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阿富汗現狀曝光！塔利班開坦克上街、女性躲家中　人民活在恐懼裡

▲▼喀布爾街頭處處可見持槍的塔利班成員。（圖／路透）

▲喀布爾街頭處處可見持槍的塔利班成員。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

塔利班在快速攻陷阿富汗各大城市後，於15日晚間直搗首都喀布爾，推翻總統甘尼的政權，幾乎沒費一槍一彈就拿下阿富汗的控制權。在塔利班接管阿富汗的首日，外國記者在喀布爾報導了當地的實際情況，可見塔利班正以勝利者之姿將坦克駛上街頭，但一般民眾，尤其是女性，根本不敢上街，商店也不敢開門營業。

綜合CNN、美聯社與《衛報》報導，喀布爾在塔利班接管的首日迅速出現變化，在短短數小時內，城市四處就設立了不少哨站，塔利班的武裝分子代替了阿富汗安全部隊在城內巡邏，並在已被遺棄的美國使館外遊行，慶祝勝利。

網路媒體Storyful的記者卡集載（Fazelminallah Qazizai）甚至在喀布爾街頭見到塔利班將一輛蘇聯製的T-54/55型坦克駛上街頭。喀布爾16日的街道也異常安靜，商店不敢開門營業，外出走動的女性明顯減少。

27歲的喀布爾市民尼蘭（Nillan）指出，她當天曾出過一次門，但在15分鐘的路程中完全不見任何女性，「我全程只看見男人和小男孩」。24歲的哈雅特（Hayat）也表示，「街上沒有任何女性，即使有，她們也只敢坐在車內，不過她們都戴著口罩，而且也不敢露出頭髮。」

▲▼阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

▲阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

外媒分析，女性之所以不敢出門是因為塔利班過去在統治阿富汗時，曾要求女性穿著連眼睛都覆蓋住的全身罩袍（被稱為chadari或burqa）；然而，阿富汗女權在過去20年來已取得巨大進步，販賣罩袍的商店屈指可數，一時買不到罩袍的女性暫時不敢出門。

塔利班過去在統治阿富汗時，就因為其鐵腕治國手法而讓人聞風喪膽。儘管塔利班的發言人沙欣（Suhail Shaheen）保證，人民的生命、財產和榮譽都不會受到威脅，不過《衛報》表示，許多人並不願相信他們，因為塔利班之前才剛爆出報復性殺戮、屠殺投降士兵等暴行。

31歲的阿提庫拉（Atiqullah）在接受CNN採訪時透露，「儘管塔利班告訴我們不要害怕，但人們仍然活在恐懼中」，不過民眾正在慢慢適應新形勢。

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