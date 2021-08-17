南韓高三生開始施打輝瑞！6人接種後「出現心肌炎」　當局：可治癒

▲南韓高三生7月初開始接種新冠疫苗，其中6人出現心肌炎。（示意圖，非當事者／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著大學入學考試（修學能力測驗，簡稱修能）距今僅剩下3個月，南韓防疫當局從7月19日起為全國44萬名高三考生實施第1劑新冠疫苗接種，依照計畫施打輝瑞（BNT）疫苗，不過至今卻出現6名考生疑似在接種後罹患心肌炎、心包炎。防疫當局解釋，若經診斷後發現罹患心肌炎，是可以治癒的。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎預防接種應對促進團今（17）日在例行記者會上表示，從7月19日至8月7日接種輝瑞疫苗第1劑接種的44萬名高三考生中，有6人被通報接種後出現罹患心肌炎、心包炎等副作用，目前仍在釐清確切的診斷病名以及與疫苗之間的因果關係。

促進團表示，部分年齡未滿20歲的高中教職員也被歸納在44萬人名單中。這44萬人從7月19日起接種輝瑞疫苗第1劑、8月9日起開放接種第2劑。

心肌炎、心包炎是接種輝瑞、莫德納等mRNA系列疫苗後極為罕見的副作用，主要好發於16至24歲的男性，在接種後的數日以內出現胸口疼痛、心悸等症狀。促進團強調，平均每100萬人在接種後會有4人出現類似症狀，不過經診斷發現後通常能夠治癒。

據悉，先前南韓國內有1人在接種輝瑞疫苗後出現心包炎、另1人則出現心肌炎，其中出現心肌炎的是一名20多歲的男性軍人，他在出現心肌炎後不幸死亡。另外，南韓國內接種莫德納疫苗者中，尚未有人通報出現心肌炎等副作用。

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