塔利班爽拿美國970槍枝！迫砲、手榴彈滿貨櫃　直升機「開箱片」曝

More Mi-17 and UH-60 helicopters captired by Afghan Taliban Location: #Kandahar pic.twitter.com/fx7hXqITor

記者張寧倢/編譯

塔利班快速控制阿富汗,美國坦承錯估情勢。一名塔利班指揮官透露,上月就已繳獲近千把美國槍枝,外媒報導一個裝滿美方手榴彈、迫擊砲的貨櫃遭到侵佔,塔利班更直接公布在機場繳獲軍用直升機的「開箱」影片。而當美軍高官被問到如何阻止美國武器落入塔利班手中時,卻直白回答「對防止措施一無所知。」

▲塔利班武裝分子在通往喀布爾國際機場的路上站崗,一旁還有軍用裝甲車。(圖/達志影像/美聯社)

根據《紐約郵報》報導,7月間,一名塔利班指揮官向英國《天空新聞》(Sky News)表示,他的手下繳獲一批美軍物資,包含70把狙擊步槍、900支輕型槍械、30輛悍馬車(Humvees)與15輛裝甲車,報導中還描述了武裝分子奪取一個裝滿衛星電話、手榴彈與迫擊砲的貨櫃,許多軍資都標有「美國政府財產」的字樣。上周末,塔利班也公布了機場繳獲美國製造的阿富汗政府軍用直升機的畫面。

Video: Taliban fighters seize an Afghan army helicopter grounded for repairs at an airport in Kunduz, Afghanistan. pic.twitter.com/LYiS8zBdyp