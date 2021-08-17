3難民硬爬C-17摔死　起飛前「上百人狂擠」畫面曝！阿帕契出動驅離

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班攻城掠地之下，總統甘尼（Ashraf Ghani）選擇出逃，首都喀布爾15日淪陷。絕望民眾湧入喀布爾國際機場，加上有些已預訂機票的民眾航班被取消，16日凌晨停機坪仍擠滿逃難人潮。絕望人群包圍一架正在滑行的美軍C-17運輸機，設法跳進機艙。

《美聯社》取得一段約13秒的影片中，一架美軍波音C-17「全球霸王III」運輸機16日凌晨於喀布爾國際機場跑道上滑行時，數百名阿富汗人聚集在機身後方打開的艙門外，可見有一群人已經站上坡道，部分民眾努力將還在地面上的人拉上飛機。

逃難人潮使這架C-17動彈不得，美軍不得不出動一架阿帕契直升機，低飛驅離跑道上數百名民眾，飛機才得以起飛，但有幾名阿富汗人硬攀在飛機外，3人在飛機離地並收起輪子的過程中墜落身亡。另外，16日上午有5人在機場的混亂中喪命。

根據《每日郵報》，美國目前已派出至少二架C-17運輸機離開喀布爾，其中一架撤出多達640名阿富汗人，創下C-17有史以來載人數量最高紀錄，預計本周稍晚會有更多航班起飛。

塔利班15日接管政權，民眾倉皇逃命的畫面震驚國際社會。據報至17日上午，城市街道已經恢復平靜，機場多架撤離軍機也恢復起降。塔利班稍早則發出聲明宣布，大赦所有阿富汗政府官員，呼籲他們重返工作崗位，並敦促女性加入政府的行列。

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