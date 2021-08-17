Delta變種病毒感染者暴增！南韓一周內「近3千人」感染　佔總體98%

▲南韓近一周內約有3000人感染Delta變種病毒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內新冠疫情正興起第4波大流行，單日新增病例已連續1個多月維持4位數，甚至還曾單日累計超過2200人染疫。如今有最新數據發現，Delta變種病毒儼然成為南韓國內最主要的流行病毒，短短一周內就逼近3千人感染，占4大變種病毒感染者的98%。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部今（17）日公佈8月8至14日的統計數據，該段期間總共有3014人感染4大變種病毒（英國、南非、巴西、印度），其中高達2954人感染的是Delta病毒，佔總體比率為98.0%，其他感染Alpha病毒為59人、Beta（南非）病毒為1人。

另外，從Delta病毒衍生而來的Delta Plus病毒感染者則新增1人，南韓防疫當局推斷該名確診者應該是來自菲律賓。

據悉，從去年12月起至今，南韓國內4大變種病毒的感染者總計共為1萬3780人，其中Delta病毒感染者為1萬421人、Alpha病毒為3188人、Beta病毒為149人、Gamma病毒為22人。

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