任內發起阿富汗戰爭！　美前總統小布希：將減輕難民申請程序

▲美國共和黨籍前總統小布希(George W. Bush)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統小布希(George Bush)和夫人蘿拉(Laura Bush)16日晚間針對阿富汗現況發表聲明,像過去20年間在阿富汗服役的美軍、退伍軍人、外交人員和情報機構致意。同時提到,美國將減輕難民申請程序,盡全力協助難民安置。

聲明中寫道,「你們很多人都承受著看得見和看不見得戰爭創傷,你們的兄弟姐妹在反恐戰爭中做出巨大犧牲,每一天我們都對你們的承諾和勇氣感到佩服。」同時提到,美軍消滅了敵人,並在建造學校、運送物資和提供醫療服務的同時,根除了蓋達組織的棲身之所,「你們使美國免遭恐怖攻擊,替數百萬人提供了20年的安全和機會,這讓美國感到相當自豪。」

