任內發起阿富汗戰爭！　美前總統小布希：將減輕難民申請程序

▲美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統小布希（George Bush）和夫人蘿拉（Laura Bush）16日晚間針對阿富汗現況發表聲明，像過去20年間在阿富汗服役的美軍、退伍軍人、外交人員和情報機構致意。同時提到，美國將減輕難民申請程序，盡全力協助難民安置。

聲明中寫道，「你們很多人都承受著看得見和看不見得戰爭創傷，你們的兄弟姐妹在反恐戰爭中做出巨大犧牲，每一天我們都對你們的承諾和勇氣感到佩服。」同時提到，美軍消滅了敵人，並在建造學校、運送物資和提供醫療服務的同時，根除了蓋達組織的棲身之所，「你們使美國免遭恐怖攻擊，替數百萬人提供了20年的安全和機會，這讓美國感到相當自豪。」

President and Mrs. @laurawbush have released a statement on Afghanistan. Read it here: https://t.co/GJO1CGZHpC — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) August 17, 2021

小布希夫婦也在聲明中提到，「在緊急人道主義危機期間，美國政府有法律授權替難民減輕申請程序，我們現在有責任和資源確保難民的安全通道，不受到任何官僚拖延。」最後他們仍對阿富汗的前景保持樂觀，「和我們的國家一樣，阿富汗也是由適應力強大、充滿活力的人民組成，近65％的人口年齡在25歲以下，他們替機會、教育和自由所做出的選擇，將會決定阿富汗的未來。」

阿富汗戰爭始於2001年911事件之後，小布希2001年10月發動戰爭以推翻塔利班政權，並剷除蓋達組織勢力；接著他在2003年3月發動了伊拉克戰爭，推翻了海珊政權。小布希先前曾批評從阿富汗撤軍的決定，「阿富汗婦女和女孩將受到難以言表的傷害，這是一個錯誤…他們被拋在後頭，任由人宰割，這讓我感到心碎。」

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