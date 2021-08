塔利班宣布大赦！敦促女性加入政府　「大家應滿懷信心展開生活」

▲外傳塔利班高層正在喀布爾,與當地政治人物舉行會談。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗組織塔利班(Taliban)17日透過最新聲明宣布,大赦所有政府官員,呼籲所有人重返工作崗位,同時敦促女性加入政府的行列。另據路透消息,首都喀布爾國際機場的多架撤離軍機已於17日上午恢復起降,因為許多阿富汗民眾已經返家。

綜合法新社、美聯社報導,外傳塔利班領導人穆塔奇(Amir Khan Muttaqi)已來到阿富汗首都喀布爾,針對組建新政府一事與當地政治領袖舉行會談。此外,依據塔利班最新聲明,「已經宣告大赦所有(政府官員)…因此大家應該滿懷信心展開日常生活。」

The runway of Kabul airport is now empty of crowds and many Afghan civilians have returned to their homes, a Western official tells Reuters.



Meanwhile Taliban issued a general amnesty to all the Afghan state employees.