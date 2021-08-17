塔利班宣布大赦！敦促女性加入政府　「大家應滿懷信心展開生活」

▲外傳塔利班高層正在喀布爾，與當地政治人物舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗組織塔利班（Taliban）17日透過最新聲明宣布，大赦所有政府官員，呼籲所有人重返工作崗位，同時敦促女性加入政府的行列。另據路透消息，首都喀布爾國際機場的多架撤離軍機已於17日上午恢復起降，因為許多阿富汗民眾已經返家。

綜合法新社、美聯社報導，外傳塔利班領導人穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）已來到阿富汗首都喀布爾，針對組建新政府一事與當地政治領袖舉行會談。此外，依據塔利班最新聲明，「已經宣告大赦所有（政府官員）…因此大家應該滿懷信心展開日常生活。」

The runway of Kabul airport is now empty of crowds and many Afghan civilians have returned to their homes, a Western official tells Reuters.



Meanwhile Taliban issued a general amnesty to all the Afghan state employees. — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 17, 2021

塔利班文化委員會成員薩馬甘尼（Enamullah Samangani）則是首度針對治理議題發表評論，「伊斯蘭酋長國並不希望女性成為受害者，依據伊斯蘭教法，她們應該進入政府機構」，儘管現階段政府機構架構仍未明朗，「但依據經驗，應該要有個全面的伊斯蘭領導層，且各方都應該要加入。」

然而在老一輩的記憶當中，伊斯蘭觀點極為保守，且婦女大多被限制在家中，就因為伊斯蘭法律的嚴格規範，就算是這些組織份子近年來試圖展現出溫和態度，許多阿富汗人仍舊抱持懷疑態度。

▲阿富汗首都喀布爾總統府17日仍懸掛著阿富汗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

就在過去幾天，阿富汗人民面對塔利班的到來，驚慌逃難，絕望群眾一度讓喀布爾國際機場陷入失控局面，甚至有大批民眾不顧生命危險，緊抓準備起飛的班機不放，只為了逃離阿富汗。

喀布爾機場一名西方官員透露，截至17日上午，機場停機坪上幾乎已經看不到群眾，負責運送外交官及平民的多架撤離班機也已經順利起飛，「許多昨天在這裡的人現在都已經回家了。」但當地目擊者稱，雖然城市街道如今顯得平靜，但仍能聽到從機場方向傳來零星槍響。

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