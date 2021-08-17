「孩子白死了？」英殉職軍人母親心碎　轟阿富汗20年戰爭都是謊言

▲以美國為首的西方國家駐軍紛紛撤離阿富汗。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國發動的阿富汗戰爭歷時20年，造成數十萬人死亡，數百萬平民流離失所，西方國家駐軍及外交人員陸續撤離後，民兵組織塔利班（Taliban）火速擊潰政府軍，並且即將重返執政。但是，一群英國殉職軍人的母親認為，她們的孩子因為「滿滿的謊言」被送上戰場，要求首相強生（Boris Johnson）展開調查，「我們的兒子白死了嗎？」

《鏡報》報導，這群母親們認為，塔利班重拾政權後，一切都回到原點，且孩子們都被白白犧牲了。她們指控，國家領袖們把軍隊當成「棋子」，呼籲歷屆政府替這場悲劇釀成的傷亡負責，而且英國士兵永遠也不應該再踏上阿富汗的土地。

▲英國駐阿富汗殉職軍人瓦倫丁（左）和瑟斯比（右）。（圖／翻攝Twitter@KeyserSosse、@100YRC）



2012年9月15日，中士加雷斯．瑟斯比（Gareth Thursby）在赫爾曼德省（Helmand）站崗時遭阿富汗警察擊斃。他的母親凱瑟琳說，「我們士兵的性命遭受如此輕率的對待，讓我感到心碎又憤怒，我永遠無法從失去兒子的傷痛中恢復」。

2009年12月15日，中士西蒙．瓦倫丁（Simon Valentine）在赫爾曼德省桑金鎮（Sangin）附近排除地雷時身亡，得年29歲。母親卡羅回憶，兒子曾和自己說過「這場戰爭很明顯是為了控制那裡的石油與毒品」，「他死得毫無意義，也毀了我的生活」。

2009年12月20日，下士麥可．普里查（Michael Pritchard）被誤以為是敵軍，遭到英國狙擊手擊殺，死時年僅22歲。媽媽海倫表示，她偶然才從一名陸軍牧師那裡得知真相，「我的生活充滿了深刻的憤怒及憂傷……國防部的腐敗現象非常嚴重，失去親人的家屬被視為附帶損害（Collateral damage），不值得知道真相」。

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