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塔利班軍服超眼熟？眼尖網友發現「繡有韓文」：這是我們穿過的耶

▲▼南韓網友發現塔利班身上穿的軍裝非常眼熟。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友發現塔利班身上穿的軍裝非常眼熟。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

塔利班組織（神學士，Taliban）以迅雷不及掩耳的速度攻陷阿富汗首都喀布爾，成功重新取得政權，國內大批恐慌的民眾紛紛連夜趕往國際機場，擠在停機坪上想搭機逃亡。不過在此之際，有眼尖的南韓網友發現，塔利班身上穿的綠色「青蛙軍服」似乎相當眼熟，仔細一看甚至看到軍服的名牌上繡有韓文。

南韓知名網路論壇「FM Korea」就有網友在文中上傳4張相片，指出一項驚為天人的事實，那就是塔利班成員們身上所穿的軍服極為眼熟，經過一再考證後發現，塔利班身上所穿的軍服，其實就是過去南韓軍隊的預備役隊員所穿的舊款戰鬥服，由於花紋多為是綠色的，因此又被稱為是「青蛙裝」。

▼該名塔利班成員所穿軍服的右胸名牌上，似乎還繡有韓文。（圖／翻攝自韓網）

▲▼該名塔利班成員所穿軍服的右胸名牌上，似乎還繡有韓文。（圖／翻攝自韓網）

南韓網友在塔利班身上所著軍服發現，在右胸處別上的名牌中，還留有韓文字樣！網友對此感到相當驚訝，不過目前尚未有證據能夠充分顯示，究竟南韓軍人過去所穿的軍服，究竟是藉由何種途徑流入塔利班之手。

在喀布爾淪陷後，外交與軍事專家們批評阿富汗政府與正規軍隊在行政上的貪污腐敗，導致軍隊人數謊報、軍人領不到月薪，最後導致戰事一觸即發之際，塔利班能在不流血的情況下輕鬆取得政府軍留下來的高級軍備，而這些軍備多為美國援助。

▲▼南韓預備役的舊款戰鬥服受到塔利班青睞。（圖／翻攝自韓網）

▲▼南韓預備役的舊款戰鬥服受到塔利班青睞。（圖／翻攝自韓網）

▲▼南韓預備役的舊款戰鬥服受到塔利班青睞。（圖／翻攝自韓網）

南韓網友們紛紛留言戲稱、推測，「原來塔利班是韓國堅如磐石的友軍」、「到底是什麼時候去首爾東廟救濟市場」、「阿富汗又沒有綠色樹叢，穿青蛙裝只會增加反效果吧」、「青蛙服真的是一款製作精良的軍裝啊」、「搞不好那些軍服是當初我國（南韓）政府送給阿富汗政府的支援軍備，最後在黑市流入靠毒品賺錢的塔利班之手。」

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