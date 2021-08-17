只因抽根菸！地下停車場「爆炸起火」他划手機驚呆　666台車慘炸毀

▲南韓忠清南道天安市某大樓地下停車場爆炸，現場666台汽車受波及。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清南道天安市一棟住商混合公寓的地下停車場發生大爆炸，然而在調閱監視器影像後，令人無語的起火原因也隨之曝光！只見一名男子坐在車上，正當他準備點燃嘴巴含著的菸，座車卻突然爆炸起火燃燒，最後燒到僅剩骨架，該名男子身受2度灼傷，現場666台車輛受到波及。

根據韓媒《JTBC News》報導，忠清南道天安市某住商混合公寓的地下2樓停車場11日發生驚人的爆炸事故，該名身受2度灼傷的男性為30多歲的到府洗車承包商職員。他向警方表示，事發前他正在抽菸，當試圖點燃香菸時，突然發生爆炸意外。

▲大樓居民到戶外疏散。（圖／翻攝自韓網）

現場火光四射，現代Starex汽車燒到只剩骨架，一旁16台車輛當場燒毀、12台車輛燒去一半、16台車輛部分起火燃燒，另外622台車輛則被黑煙波及，其中不少車輛是高級進口車，消防當局粗估受損金額達19億韓元，而14名居民則被濃煙嗆傷，送往附近醫院急救，另外100多名住戶則至屋頂或屋外疏散。

從監視器畫面來看，該名男子在車輛爆炸後趕緊從駕駛座上跳下來，他滑著手機，感到相當徬徨無助。

消防人員抵達現場後，直到3個多小時才將火勢撲滅。

警方表示，目前推斷車上的高壓洗車機發生瓦斯外洩，才會造成該起爆炸案，不過詳細起火原因仍在調查中。

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