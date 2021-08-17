　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

只因抽根菸！地下停車場「爆炸起火」他划手機驚呆　666台車慘炸毀

▲▼南韓忠清南道天安市某大樓地下停車場爆炸，現場666台汽車受波及。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓忠清南道天安市某大樓地下停車場爆炸，現場666台汽車受波及。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清南道天安市一棟住商混合公寓的地下停車場發生大爆炸，然而在調閱監視器影像後，令人無語的起火原因也隨之曝光！只見一名男子坐在車上，正當他準備點燃嘴巴含著的菸，座車卻突然爆炸起火燃燒，最後燒到僅剩骨架，該名男子身受2度灼傷，現場666台車輛受到波及。

根據韓媒《JTBC News》報導，忠清南道天安市某住商混合公寓的地下2樓停車場11日發生驚人的爆炸事故，該名身受2度灼傷的男性為30多歲的到府洗車承包商職員。他向警方表示，事發前他正在抽菸，當試圖點燃香菸時，突然發生爆炸意外。

▲▼大樓居民到戶外疏散。（圖／翻攝自韓網）

▲大樓居民到戶外疏散。（圖／翻攝自韓網）

現場火光四射，現代Starex汽車燒到只剩骨架，一旁16台車輛當場燒毀、12台車輛燒去一半、16台車輛部分起火燃燒，另外622台車輛則被黑煙波及，其中不少車輛是高級進口車，消防當局粗估受損金額達19億韓元，而14名居民則被濃煙嗆傷，送往附近醫院急救，另外100多名住戶則至屋頂或屋外疏散。

從監視器畫面來看，該名男子在車輛爆炸後趕緊從駕駛座上跳下來，他滑著手機，感到相當徬徨無助。

消防人員抵達現場後，直到3個多小時才將火勢撲滅。

警方表示，目前推斷車上的高壓洗車機發生瓦斯外洩，才會造成該起爆炸案，不過詳細起火原因仍在調查中。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
開學指引9大要點！　家長不入園、教職員7日快篩1次
AZ、莫德納「混打高端」試驗啟動！　最快3個月有結果
文姿云合約訴訟燒1年！前經紀爆料她「看戴資穎有也想要」
快訊／被「花蓮旅遊團」傳染！　223人採檢增1人確診
塔利班攻下首都秒衝遊樂場！　瘋玩碰碰車、旋轉木馬
熱帶低壓路徑修正「大幅度北轉」！　發海警機率曝光
紅斑馬撞毀瞬間曝光！開路肩查違規　下秒猛撞工程車
撞擊影片曝！西門町女過馬路　遭貨車撞飛不治
獨／最美童星消失5年　重返歌壇沒工作「爸爸級富商求包養」
快訊／新北＋2「分布2區」　花蓮旅遊團暫無擴大
快訊／足跡遍佈雙北、桃園　新北公布「花蓮團」採檢結果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

任內發起阿富汗戰爭！　美前總統小布希：將減輕難民申請程序

塔利班高層「是歐巴馬放出來的」　他被囚13年後！誓言發動聖戰

「孩子白死了？」英殉職軍人母親心碎　轟阿富汗20年戰爭都是謊言

女飼養員突然被鱷魚拖走！　男遊客勇敢跳入「鱷魚池」用身體搏鬥

塔利班軍服超眼熟？眼尖網友發現「繡有韓文」：這是我們穿過的耶

阿富汗人忙逃命　塔利班卻「瘋玩碰碰車」！攻下首都秒衝遊樂場

紐西蘭宣布全國封鎖3天！6個月來首爆社區病例　賣場湧搶購潮

塔利班宣布大赦！敦促女性加入政府　「大家應滿懷信心展開生活」

她收影片秒轉給媽媽！　看完才知是「自拍性愛片」崩潰：已讀了

只因抽根菸！地下停車場「爆炸起火」他划手機驚呆　666台車慘炸毀

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

任內發起阿富汗戰爭！　美前總統小布希：將減輕難民申請程序

塔利班高層「是歐巴馬放出來的」　他被囚13年後！誓言發動聖戰

「孩子白死了？」英殉職軍人母親心碎　轟阿富汗20年戰爭都是謊言

女飼養員突然被鱷魚拖走！　男遊客勇敢跳入「鱷魚池」用身體搏鬥

塔利班軍服超眼熟？眼尖網友發現「繡有韓文」：這是我們穿過的耶

阿富汗人忙逃命　塔利班卻「瘋玩碰碰車」！攻下首都秒衝遊樂場

紐西蘭宣布全國封鎖3天！6個月來首爆社區病例　賣場湧搶購潮

塔利班宣布大赦！敦促女性加入政府　「大家應滿懷信心展開生活」

她收影片秒轉給媽媽！　看完才知是「自拍性愛片」崩潰：已讀了

只因抽根菸！地下停車場「爆炸起火」他划手機驚呆　666台車慘炸毀

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

飛最危險國家探險　他下機阿富汗就淪陷！

塔利班無法無天！擬定12歲起「性奴清單」

阿富汗難民「肉身」擋美軍機起飛　至少7死　

阿富汗悲歌！640人擠C-17逃亡「震撼影像」曝

最累活春宮！全裸情侶「爬上懸崖啪啪」

阿富汗總統錢塞爆直升機還掉出來

塔利班射下翻牆難民！　阿富汗首位女市長坐等射殺

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

拜登捍衛撤軍決定　痛批阿富汗政府「不打仗」致塔利班迅速奪權

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

更多熱門

相關新聞

阿富汗淪陷！南韓大使館「完全撤離」

阿富汗淪陷！南韓大使館「完全撤離」

塔利班組織（神學士，Taliban）攻陷阿富汗首都喀布爾，總統、政府軍、一般民眾紛紛往國外竄逃，各國駐阿使館岌岌可危。日前最新消息指出，南韓當局也做出最後撤離準備，南韓駐阿使館的大使、職員，以及最後一名留在當地的僑民，皆已於今（17）日上午搭機離開。

《校園瘋神榜》男藝人變性拍AV！　出道前身分起底

《校園瘋神榜》男藝人變性拍AV！　出道前身分起底

韓真實鬼故事！租屋牆壁是墓碑

韓真實鬼故事！租屋牆壁是墓碑

日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！瘋喊要見知事

日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！瘋喊要見知事

巴基斯坦爆炸12死　手榴彈擊婦幼

巴基斯坦爆炸12死　手榴彈擊婦幼

關鍵字：

日韓要聞南韓忠清南道爆炸抽菸洗車

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

姓名「2字中1」只要同音免費喝手搖飲

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面