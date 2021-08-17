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女飼養員突然被鱷魚拖走！　男遊客勇敢跳入「鱷魚池」用身體搏鬥

女飼養員突然被鱷魚拖走！　男遊客勇敢跳入「鱷魚池」用身體搏鬥。（圖／翻攝自Facebook／Theresa Wiseman）

▲男子跳入鱷魚池中救女飼養員。（圖／翻攝自Facebook／Theresa Wiseman

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一間爬行動物館女飼養員正在向遊客解說時，突然遭一條2.4公尺鱷魚咬住手臂，在眾人面前被拖入水中，正當所有遊客感到驚慌時，一名男子竟然闖到鱷魚池中，壓在鱷魚身上成功幫助女飼養員脫困。

來自戴維斯郡(Davis County)的48歲男遊客韋斯曼(Donnie Wiseman)，14日參加為5歲孩童在西谷市(West Valley)爬行動物館Scales and Tails Utah所舉辦的慶生活動時，目睹女飼養員突然遭鱷魚攻擊，由於在場賓客大多是孩童，他決定挺身而出幫助女飼養員。

影片中可看到，女飼養員遭鱷魚拖入水池後，態度仍維持冷靜、試圖安撫鱷魚，然而鱷魚卻十分不受控，跑到水池邊的韋斯曼眼見女飼養員遭到攻擊，便也跳入水中，用自己的身體奮力壓制住鱷魚。

韋斯曼表示，其實當下他超級害怕，不過女飼養員幫助他保持冷靜，一段時間後鱷魚才終於鬆開大口，2人被其他工作人員順利解救出來，他認為女飼養員才是真正的英雄，對方受傷時還一直幫忙安撫他緊張的心情，是很專業的飼養員。

園方後來在臉書上感謝幫忙的遊客，「情況變得糟糕時，他們大可以躲在安全區中，然而他們卻自願跳入這樣的情況，並幫助保護了鱷魚，因為他們的幫助加上飼養員專業的訓練，最後成功挽救了飼養員的生命與四肢」，女飼養員目前正在醫院接受治療中，恢復情況十分良好。

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