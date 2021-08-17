最累活春宮！全裸情侶「爬上懸崖啪啪」　網笑瘋：有氧運動無誤

▲雪梨情侶海岸懸崖上演活春宮。（圖／翻攝自Facebook／BONDI LOCAL LOOP，下同）

記者張寧倢／編譯

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）出現活春宮，一對情侶在疫情封城期間爬到海岸懸崖上，當眾發生性行為，還正巧被攝影師拍照上傳到網路社群中，造成網友一陣轟動，雖然這條發文隨後被網路平台刪除，但因為防疫限制規定在戶外只能鍛鍊身體或從事必要活動，有網友就開玩笑說，「對啊，這是有氧運動沒錯！」

根據澳洲新聞網（News.com.au）報導，澳洲攝影師魯賓遜（Scott Robinson）日前在早晨帶著防水相機到邦代海灘游泳，當某次他浮上水面換氣時，卻目睹岸邊懸崖上有一對全裸的情侶，正在大庭廣眾下發生性行為，於是他拿起相機從海上拍了幾張照片，並上傳到臉書社團「BONDI LOCAL LOOP」稱，「疫情封鎖期間，這樣算戶外娛樂還是戶外運動呢？」意外引起網友一陣轟動。

照片中可以看見，女子面對大海、背後靠在岩壁上，而男伴則站在女子前方，忘情地進行「雙人運動」，然而，懸崖的頂端竟然還有許多遊客在散步、看海景，完全不知道崖下距離短短幾公尺處正在上演活春宮。魯賓遜受訪表示，當時大概是上午8時15分左右，可能他們因此特別渴望，考慮到疫情時期與相關限制，這樣有點輕率，「我在水裡看到許多野生動物，但從來沒有在懸崖上看到過（笑）。」

報導稱，新南威爾斯州疫情之下祭出嚴格封鎖規定，民眾在戶外只能從事「鍛鍊身體」或其他必要活動，不能離開政府管轄區域。儘管這篇圖文隨即被臉書社團刪除，許多網友早在留言區大肆開玩笑，「對啊，這是有氧運動沒錯！還能改善你的心理健康」、「我的天啊，上面的人根本不知道他們錯過了什麼」、「當女友暗示你說『我們去海邊散步吧』的時候...」。

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