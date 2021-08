美參議員推文稱「有3萬美軍駐台」！網貼維基截圖酸：點進去看

▲美國參議員柯寧在貼文中貼出了「駐台美軍30000人」。(圖/John Cornyn粉專、免費圖庫)

實習記者黃品臻/綜合報導

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)政權遭激進組織神學士(Taliban,或譯塔利班)奪權,美國共和黨籍聯邦參議員柯寧(John Cornyn)在推特發文指出,在阿富汗駐紮的美軍近月只剩2500人,藉此抨擊美國總統拜登;特別的是,該篇推文提及有「3萬美軍兵力駐台」,意外引發熱議,有網友指出,這應該是1979年台美斷交前的資訊。

塔利班政權攻進阿富汗首都喀布爾,並將建立阿富汗伊斯蘭酋長國(The Islamic Emirate of Afghanistan),這樣的結果讓拜登宣布撤離美軍的的決定被視為「背叛區域盟友」。拜登對此則表示,堅持撤離美軍的決定,會承擔相關承認,並強調「這是延續川普政府的政策」。

柯寧對此十分不滿,在推特上開轟,表示拜登對於美軍撤離阿富汗的決定表現無能,且提到「川普讓我這樣做」的說法根本不可信。柯寧更直指拜登的執政理念,是在沒有任何替代計畫的情況下,推翻川普政府時的任何決策。

柯寧在另外一篇推文中貼出美軍在各國的駐紮人數,和近月在阿富汗僅2500名的美軍形成對比,推文提及「美軍駐韓28,000人」、「美軍駐德35,486人」、「美軍駐日50,000人」、「美軍駐台30,000人」、「美軍駐非州7,000人」。

US Troops today in:



South Korea - 28,000

Germany - 35,486

Japan - 50,000

Taiwan - 30,000

Africa - 7,000



Afghanistan (month or 2 ago) - 2,500