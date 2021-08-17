「毒蟲撞癱25歲女」再撞死獨子！爸媽籌醫藥費...善心曝光暖哭千人

▲心雅記憶停留在25歲，讓人心疼。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所）

網搜小組／劉維榛報導

「為了愛，孤軍奮鬥的咕咚羹！」朱學恒在粉專表示，鄰近淡江大學男生宿舍，有一間小火鍋店，不僅料多味美，滷肉飯還可以吃到飽，是大學生們美食記憶，也撐起老闆幸福一家的收入來源。起初，該家店的存在就是餵飽眾多學生們，朱學恒如今卻感慨，「現在，這家店是為了照片上這個女孩兒鄭心雅而存在的。」

朱學恒緩緩道來，2014年2月6日早上6點30分，老闆載著愛女心雅去上班，不料一場車禍毀了這個幸福家庭，「一名毒蟲開著偷來的車撞飛十幾公尺，心雅傷重昏迷不醒。」總是一臉燦笑的心雅，在床上躺了一年才甦醒，生活起居需要老闆夫妻細心照料，只好忍痛收起咕咚羹店面，兩人改成在家裡包水餃籌措醫藥費。

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無奈，老闆夫妻倆只靠包水餃，也難以撐起女兒龐大的醫療費，在眾多善心人士建議之下，「咕咚羹2.0」重生了，但老闆忙不過來，少了小火鍋，只剩下家常的麵點。朱學恒心疼表示，老闆夫妻也把心雅帶來店裡照顧，「為了讓女兒可以更舒服的躺著，一天需要來往家裡與店面四次，都靠著今年69歲的鄭老闆開著箱型車不斷來往。」

事實上，當年那一場車禍，25歲的心雅人生正要精彩綻放，在網路遊戲公司擔任美術設計，個性乖巧，不僅有空都在咕咚羹幫忙，還告訴父母，自己會更努力地扛起家計，希望可以讓父母早日退休。無奈老天造化弄人，可惡的毒蟲撞毀她的命運，朱學恒透露，心雅歷經多年復健，目前右手與表情有反應，看見陌生人也會努力露出笑容，然後用不清楚的聲音說「阿姨」，「看來她的記憶是停留在出車禍的那一年。」

由於疫情關係與人手不足，「咕咚羹2.0」僅限外帶，但現在老闆夫妻又遇到難題，房東想將店面出售，預計10月必須搬家，朱學恒也熱心喊話，這次老闆想要搬到一個離家裡近一點的地方，一天往來家裡與店裡四次的老闆，希望可以用推輪椅的方式帶著女兒上班，如果附近的人們可以幫忙提供可能的租屋點，那就太好了。

▲咕咚羹2.0重開幕，老闆希望透過待用餐回報社會。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所）



話鋒一轉，朱學恒氣憤控訴，心雅躺床昏迷之際，沒有任何賠償的這名毒蟲隨即交保，更可惡的是，兩個月之後，他又在附近的山路上撞死了一名上山祭拜父親的謝姓男子，死者母親在受訪時悲痛地說，「我一生都在救人、做善事，這種壞事怎會報應在我身上？」讓人惋惜的是，謝男是家中獨子，也是家族中唯一的男丁，他的忌日跟父親的忌日就這麼成了傷心的同一天。

朱學恒替兩個家庭感到不公，「破壞了兩個家庭美好未來的累犯陳世安僅判六年六個月定讞。他對這兩個家庭毫無任何的賠償。」對此，朱學恒盼望能透過臉書力量發聲，「希望這個社會虧欠了這兩個家庭一個正義，但我們卻束手無策，支援咕咚羹只是我們弱小無力的聲援而已。」

難能可貴的是，困頓的環境和弄人的命運，沒有阻止咕咚羹與人分享的善良，朱學恒表示，他們經歷過差點撐不下去的意外和眾多人的幫助，更明白有時人們在逆境中缺少的只是一雙溫暖的手，他們自己雖然不寬裕，但還是選擇伸出了那雙飽經風霜的手，因此老闆有準備待用餐，希望能讓這股善念與暖流持續傳愛下去。

暖文曝光後，惹哭一片網友們，紛紛喊話要用新台幣好好回饋老闆夫妻，「今天下班一定過去支持+捐待用餐」、「淡水人支持起來」、「如同老闆店內海報，善的循環，一針見血」、「有孩子的人，看到這則消息，莫名的心痛」、「應該是沒錢賠，這種人最可怕，反正會一犯再犯，出事就說沒錢」、「這個社會雖然不公平的事情很多，但還是有溫軟的心在努力著，台灣有你們真好」、「咕咚羹初代真的讓我難以忘懷，好吃的小火鍋跟免費吃到飽的滷肉飯對於那時候的窮學生時代真的高CP值，老闆真的佛心在經營」。

►店家資訊

地址：新北市淡水區中山北路一段207巷37弄4號

電話：02 2626 6452

營業時間：星期一到五 1100-1400 1700-2030

領餐方式：跟老闆說要一份待用餐，就可以在控肉飯、塔香雞飯、咖哩飯、肉燥便當、牛肉麵，當中選一個自己喜歡的便當。