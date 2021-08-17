640人塞爆C-17！絕望阿富汗人湧入　美軍機組員決定「全部帶走」

▲ C-17機艙內塞滿逃難的阿富汗人民。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾落入武裝組織塔利班手中，大批民眾嚇得湧入機場逃難，至少有3人強行攀上飛機，自高空墜落慘死。美國空軍一架C-17「全球霸王III」運輸機15日一口氣載著640人撤出阿富汗，儘管遠遠超過C-17正常載運量，機組員仍決定載著湧上飛機的所有難民離境。

社群媒體流傳的照片中可見，數百名阿富汗難民坐在機艙內，其中有老有少，擠得幾乎無法動彈。根據軍聞網站《Defense One》，這架呼號Reach 871的C-17運輸機隸屬美國德拉瓦州多佛空軍基地第436聯隊，15日晚間自喀布爾安全撤出約640名阿富汗人，創下有史以來載運人數最高紀錄。

一名國防部官員說明，機組員原先並不打算載運這麼多人，但驚慌失措的阿富汗人在飛機起飛前自半開的卸貨門坡道湧入，「機組員決定出發」，而不是迫使他們下機。

此前在網路上曝光的一段錄音中，機組員預估機上約有800人，令塔台人員大吃一驚。國防部官員對此則說明，飛機抵達目的地時，實際約有640名阿富汗人下機。

根據《每日郵報》，美國目前已派出至少2架C-17運輸機離開喀布爾，預計本周稍晚會有更多航班起飛。部分擠不上美國軍機的民眾在停機坪上奔跑，企圖以肉身阻擋，至少7人遭到輾壓或在飛機離地後墜落身亡。

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