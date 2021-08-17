美軍槍口瞄準阿富汗平民　這一幕太震撼！絕望喊「被美國拋棄」

A US soldier points his gun towards an Afghan passenger at Kabul airport on August 16, 2021, as thousands of people mobbed the city's airport trying to flee the Taliban's feared hardline brand of Islamist rule.



Wakil Kohsar @AFPphoto pic.twitter.com/NTaK21BrVO — NoBorders (@Refugees_Gr) August 17, 2021

記者詹雅婷／綜合外電報導

塔利班接管阿富汗政權，宣告美國在當地經營20年的成果一夕潰敗。如今當地爆發逃難潮，許多阿富汗人民也因為美國決定撤離，心中出現「被拋棄」的感受，甚至有駐地記者捕捉到，身穿制服的美軍人員把槍口對準手無寸鐵的人民的畫面。

The chaos at Kabul airport via AFP photojournalist Wakil Kohsar. Civilians mounting fuselages, risking their lives by clinging to wings and landing gear through takeoff for the slimmest hope of escape. Desperation, despair. pic.twitter.com/98HzZY4D0p — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) August 16, 2021

當時法新社攝影記者柯薩（Wakil Kohsar）正在捕捉機場亂象的畫面，然而映入眼簾的卻是一幕幕充滿絕望的景象，許多人爬上班機頂部，甚至有一名美國士兵持槍對準手無寸鐵的阿富汗男子。

KETV NewsWatch 7報導，隨著美國竭盡全力協助美國公民撤離喀布爾，當地4名阿富汗戰時翻譯員直言，過往許多年冒著生命危險為了國家努力堅持工作，見證阿富汗政府成立，然而隨著國家落入塔利班手中，如今的阿富汗已被拋棄。

▲當地人民不顧生命危險攀爬，只為了搭機逃出阿富汗。（圖／翻攝自推特／@sudhirchaudhary）

翻譯員哈比札依（Niamatullah Habibzai）透露，過去整整10年投入的許多精力促成這一切，「而你就這樣拱手交出去」，砸下去的錢、失去的性命都沒有起到任何作用，也沒有帶來任何變化，只因為這一切都還給了塔利班。

另名翻譯員賈希什（Shafiq Jahish）則質問，那些在阿富汗戰爭中犧牲性命的孩子、兒子、父親、母親、兄弟，美國政府要如何來回應這一切，「曾經擁有的阿富汗軍隊已經沒了，我們沒有警察、沒有平民建立的政府、沒有醫院，我們什麼都沒了。」

哈比札依更說，塔利班會保護恐怖分子，國安已成為主要問題，且他們的家人可能會被塔利班追殺，「他們真的太邪惡，我甚至已經無法用言語來解釋……人民已經失去希望。」

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