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美軍槍口瞄準阿富汗平民　這一幕太震撼！絕望喊「被美國拋棄」

 

記者詹雅婷／綜合外電報導

塔利班接管阿富汗政權，宣告美國在當地經營20年的成果一夕潰敗。如今當地爆發逃難潮，許多阿富汗人民也因為美國決定撤離，心中出現「被拋棄」的感受，甚至有駐地記者捕捉到，身穿制服的美軍人員把槍口對準手無寸鐵的人民的畫面。

當時法新社攝影記者柯薩（Wakil Kohsar）正在捕捉機場亂象的畫面，然而映入眼簾的卻是一幕幕充滿絕望的景象，許多人爬上班機頂部，甚至有一名美國士兵持槍對準手無寸鐵的阿富汗男子。

KETV NewsWatch 7報導，隨著美國竭盡全力協助美國公民撤離喀布爾，當地4名阿富汗戰時翻譯員直言，過往許多年冒著生命危險為了國家努力堅持工作，見證阿富汗政府成立，然而隨著國家落入塔利班手中，如今的阿富汗已被拋棄。

▲▼阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門。（圖／翻攝自推特／@sudhirchaudhary）

▲當地人民不顧生命危險攀爬，只為了搭機逃出阿富汗。（圖／翻攝自推特／@sudhirchaudhary）

翻譯員哈比札依（Niamatullah Habibzai）透露，過去整整10年投入的許多精力促成這一切，「而你就這樣拱手交出去」，砸下去的錢、失去的性命都沒有起到任何作用，也沒有帶來任何變化，只因為這一切都還給了塔利班。

另名翻譯員賈希什（Shafiq Jahish）則質問，那些在阿富汗戰爭中犧牲性命的孩子、兒子、父親、母親、兄弟，美國政府要如何來回應這一切，「曾經擁有的阿富汗軍隊已經沒了，我們沒有警察、沒有平民建立的政府、沒有醫院，我們什麼都沒了。」

哈比札依更說，塔利班會保護恐怖分子，國安已成為主要問題，且他們的家人可能會被塔利班追殺，「他們真的太邪惡，我甚至已經無法用言語來解釋……人民已經失去希望。」

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