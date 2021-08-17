阿富汗淪陷！南韓大使館已完成「最後撤離」...飛往中東第三國

▲阿富汗當地民眾至試圖進入喀布爾國際機場。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

塔利班組織（神學士，Taliban）攻陷阿富汗首都喀布爾，總統、政府軍、一般民眾紛紛往國外竄逃，各國駐阿使館岌岌可危。日前最新消息指出，南韓當局也做出最後撤離準備，南韓駐阿使館的大使、職員，以及最後一名留在當地的僑民，皆已於今（17）日上午搭機離開。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部表示，包括南韓駐阿大使崔泰浩（최태호）等3名使館人員，以及受使館庇護的1名僑民A某已於該日當地時間上午9時，從喀布爾搭機離開，該航班目前正朝著位於中東的第三國，而南韓駐阿使館也從15日起暫時關閉。

其實一行人早在16日便前往喀布爾機場，不過機場跑道上擠滿想搭機離開的阿富汗民眾，甚至有民眾爬上飛機的機翼或起落架，在美軍清理現場的同時，喀布爾機場的航班暫時延後，因此才會遲於17日搭機離開。

報導指出，至目前為止，留在阿富汗的南韓國籍者已全數離開。據悉，其他曾滯留在阿富汗當地的南韓僑民，早在今年6月便已遵守南韓政府的撤離指令，離開當地。而A某因為在阿富汗當地創業，因此原先再6月時不肯離去，最後才決定在使館人員庇護下一同搭機，前往中東第三國躲避。

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