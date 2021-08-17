塔利班來殺人！　阿富汗女導演「街頭狂奔」求救：世界別拋棄我們

▲阿富汗導演卡里米（Sahraa Karimi）。（圖／翻攝自推特／@sahraakarimi）

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗武裝組織「塔利班」（Taliban）在短短9天的時間內連奪19城，並在15日攻入首都拿下整個國家。阿富汗導演卡里米在塔利班進攻喀布爾前，就在推特發出公開信懇求世界給予幫助；她也錄下了自己在街頭逃跑的畫面，並大喊「這不是恐怖電影的畫面，這是真實世界的喀布爾。」

現年36歲的卡里米（Sahraa Karimi）是阿富汗首位也是唯一一位擁有電影製作博士學位的女性，同時她也是第一位被任命為國營阿富汗電影公司總監的女性。她15日在Instagram發布一段在喀布爾街頭逃跑的影片，當時塔利班正準備攻入，她要去領錢但銀行卻都已關閉，她只能拉緊頭巾不斷在街上狂跑，並大喊「這不是恐怖電影的畫面，這是真實世界的喀布爾。」

她邊跑邊說著，「我還是不敢相信會發生這種事，請為我們祈禱，我再次呼籲這個廣大世界的人們，請不要沉默，他們是來殺我們的。」卡里米在影片中擦著眼淚表示，她現在沒有離開的打算，「我不會在最後一刻放棄我的國家。」

Taliban surrounded Kabul, I were to bank to get some money, they closed and evacuated;



I still cannot believe this happened, who did happen.



Please pray for us, I am calling again:



Hey ppl of the this big world, please do not be silent , they are coming to kill us. pic.twitter.com/wIytLL3ZNu — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 15, 2021

事實上，卡里米在塔利班逼近喀布爾前，就曾在推特發出公開信。她在信中寫道，「我懷著一顆破碎的心向大家寫信，我深深地希望你們能和我一起保護我美麗的人民。」她提到，過去幾星期塔利班已經攻下多個省份，「他們屠殺了人民、綁架許多兒童，把女童賣給男人當童養女，女人也因為服裝而被謀殺。」

To All the #Film_Communities in The World and Who Loves Film and Cinema!



I write to you with a broken heart and a deep hope that you can join me in protecting my beautiful people, especially filmmakers from the Taliban. #Share it please, don't be #silent. pic.twitter.com/4FjW6deKUi — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) August 13, 2021

卡里米說，塔利班禁止一切藝術，她和許多電影創作者可能就是塔利班手上「去除名單」的其中一個，「請幫助我們讓這個世界不要拋棄阿富汗，請在塔利班佔領喀布爾之前幫助我們，我們的時間如此有限，也許只有幾天而已。」

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