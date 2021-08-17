俄羅斯大使狂讚「喀布爾交給塔利班」更安全！　將親自上街見證

▲武裝組織塔利班已攻入阿富汗首都喀布爾。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

阿富汗武裝組織「塔利班」（Taliban）攻下首都喀布爾後，各國外交人員紛紛撤離，但俄羅斯駐阿富汗大使澤諾夫16日卻表示，喀布爾在塔利班的控制下，比前政府還要安全許多，「目前的局勢和平良好，城市的一切都已平靜下來。」他也準備在塔利班的陪同下，親自上街證實首都是安全的。

澤諾夫（Dmitry Zhirnov）16日向莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）表示，在塔利班接掌後的24小時，喀布爾整體狀況非常安全平穩，甚至比前一任政府時還好，「塔利班的作法是良好、積極且務實的，目前局勢和平，城市的一切都已平靜下來。」

▲在喀布爾街頭的塔利班武裝部隊。（圖／路透）



澤諾夫說，「昨天（15日）阿富汗政權就像紙牌搭成的房子一樣倒塌了，當時有種權力真空的感覺，搶劫者紛紛走上街頭。」最初未持武器的塔利班成員先進入首都，要求政府和美國繳械投降，直到總統甘尼（Ashraf Ghani）逃跑後，塔利班武裝部隊才進入，並開始實施宵禁。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，澤諾夫表示，自己已經準備在塔利班的陪同下上街，親眼證實喀布爾確實平靜，「塔利班代表說，（我們）可以自行選擇任何路線。」

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов прокомментировал последние события в стране. По его словам, ситуацию нельзя назвать «обрушением», так как в столице республики и раньше было неспокойно. pic.twitter.com/RMTipabj1Z — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 16, 2021

儘管俄國仍將塔利班列為恐怖組織，也不承認他們為阿富汗的合法領導者，但塔利班曾承諾保護俄國外交人員，因此俄國大使館內超過100名工作人員皆未撤離。澤諾夫也將在17日和塔利班進行維安會議，確保俄羅斯大使館的安全。

事實上蘇聯過去也曾試圖掌控阿富汗，但並未成功，1989 年撤出在阿富汗的最後一支部隊。現在俄國希望確定阿富汗的動盪不會擴散到中亞地區，也不希望阿富汗成為其他極端伊斯蘭組織的跳板。

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