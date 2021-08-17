阿富汗軍機烏茲別克境內墜毀！墜機原因未明　烏國各方說法矛盾

▲一架阿富汗軍機15日晚間在烏茲別克境內墜毀。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著阿富汗政府垮台、塔利班控制首都喀布爾，阿富汗有585名軍人在15日分別搭乘22架軍用飛機與24架直升機逃往烏茲別克，另有158人徒步穿越邊境。烏茲別克16日證實，15日晚間有一架阿富汗軍機在烏茲別克和阿富汗接壤的蘇爾漢河省（Surxondaryo）墜毀，不過該國不同單位卻給出了相互矛盾的墜機原因。

綜合路透社與半島電視台報導，俄新社在16日晚間曾引述烏茲別克國防部消息報導，這架阿富汗軍機因為「試圖非法穿越烏茲別克領空」，而被烏茲別克的防空系統擊落。報導也指出，機上2名阿富汗軍人在墜毀事故發生後，被送往特麥斯（Termez）的醫院接受治療。

▲國防部稱，軍機是被防空系統擊落，但總檢察官辦公室卻稱軍機是因為與戰機相撞而墜毀。（圖／路透）

然而數小時後，烏茲別克總檢察官辦公室又發布聲明指出，阿富汗軍機是在烏茲別克境內，與護送其前往特麥斯機場的烏茲別克飛機相撞，才導致2架飛機雙雙墜機的。總檢察官辦公室隨後迅速收回這份聲明，並在官方Telegram上倉促道歉，聲稱該聲明是在「未經相關部門核實數據」下發出。

美聯社指出，他們無法立即協調這2則相互矛盾的報導，也無法證實其真實性，不過美國阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）的通訊主管塔布勒（Caroline Tabler）透露，美國共和黨議員辦公室對從塔利班逃到烏茲別克的飛行員表示支持，並正在積極尋找他們的下落、試圖為其尋求庇護。

According to the Uzbek Gazeta uz, a plane with Afghan markings crashed in the Surkhandarya region of Uzbekistan near the border with AFG overnight. The crew apparently parachuted safely, and two were taken to a hospital. 127/https://t.co/qRZJ89zGB1https://t.co/0gPf5W4MBz pic.twitter.com/1BDJUKMSwJ — Rob Lee (@RALee85) August 16, 2021

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