新聞播一半突接到「塔利班來電」　女主播慌了！結巴影片網上瘋傳

BBC News @BBCYaldaHakim has a Taliban spokesperson on the phone (on speaker), whilst presenting live. pic.twitter.com/N9jOQpkRHW — Scott Bryan (@scottygb) August 15, 2021

記者張寧倢／編譯

BBC女主播哈基姆（Yalda Hakim）日前在播報新聞時，竟突然接到塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）的來電，即使臉色表情相當沉著，但哈基姆接通電話後開始結巴，還對著夏亨連問3句，「聽得見嗎？能說話嗎？可以請你介紹自己嗎？」不過哈基姆也隨即恢復冷靜，訪問夏亨整整32分鐘，讓同事大讚她的專業態度。

▲BBC女主播哈基姆（Yalda Hakim）播報中突然接到塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）的來電。（組圖／路透、推特@scottygb）

根據澳洲新聞網（News.com.au）報導，哈基姆15日在BBC播報新聞的中途，塔利班發言人夏亨竟然直接打到她的手機，起初，哈基姆似乎有些驚訝，但臉部表情幾乎不動聲色，在電話中開始與夏亨對話之初，她結巴地詢問夏亨，「聽得見嗎？能說話嗎？可以請你介紹自己嗎？」塔利班的夏亨則相較冷靜地自我介紹。接著，哈基姆迅速恢復冷靜，並針對塔利班在阿富汗造成的混亂向夏亨提問。

▲塔利班發言人夏亨。（圖／路透）

報導稱，夏亨開始發表一連串塔利班的政治承諾，確保喀布爾當地人民的生命財產安全，不會對任何人進行報復，還承諾尊種女性權利、允許女性受教育，並將塔利班成員定位成「人民與國家的公僕」。儘管夏亨當時聲稱領袖指示，塔利班只會包圍在外，等待權力和平轉移，不會進入喀布爾，但當天晚間塔利班不流血地順利進到喀布爾市中心的總統府，宣布未來將建立阿富汗伊斯蘭酋長國。

▲BBC女主播哈基姆（Yalda Hakim）出生於阿富汗，兒時隨家人逃往巴基斯坦，後來定居澳洲。（圖／翻攝自Yalda Hakim基金會網站）

報導指出，哈基姆是一名來自澳洲的記者、主播與紀錄片製作人，然而，哈基姆其實是在阿富汗出生的，當她還是嬰兒的時候，家人騎馬逃往巴基斯坦，到1980年代中期才定居澳洲。哈基姆心繫故鄉，更用自己的名字創辦了Yalda Hakim基金會，目標實踐阿富汗女性的基本人權、受教育權，提供獎學金、住宿費等援助。

突如其來的電訪結束後，BBC電視台樓層經理在推特表示，自己從未見過今天這種情況，塔利班發言人打到哈基姆的手機，現場轉播室將嘉賓麥克風對準話筒，「時機就是一切，這沒辦法再重新安排一次。」另一位新聞播報員米爾（Aasmah Mir）則大讚，「BBC對塔利班的採訪令人興奮，整整32分鐘，哈基姆絕對是個大BOSS。」

And an excellent interview too, pushing him on Taliban policy, esp on women.. disconnect between his claims of a reformist Taliban and experience of women on the ground. https://t.co/HtXnFFufaq — Stephanie Hegarty (@stephhegarty) August 15, 2021

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