新聞播一半突接到「塔利班來電」　女主播慌了！結巴影片網上瘋傳

BBC News @BBCYaldaHakim has a Taliban spokesperson on the phone (on speaker), whilst presenting live. pic.twitter.com/N9jOQpkRHW

記者張寧倢/編譯

BBC女主播哈基姆(Yalda Hakim)日前在播報新聞時,竟突然接到塔利班發言人夏亨(Suhail Shaheen)的來電,即使臉色表情相當沉著,但哈基姆接通電話後開始結巴,還對著夏亨連問3句,「聽得見嗎?能說話嗎?可以請你介紹自己嗎?」不過哈基姆也隨即恢復冷靜,訪問夏亨整整32分鐘,讓同事大讚她的專業態度。

▲BBC女主播哈基姆(Yalda Hakim)播報中突然接到塔利班發言人夏亨(Suhail Shaheen)的來電。(組圖/路透、推特@scottygb)

根據澳洲新聞網(News.com.au)報導,哈基姆15日在BBC播報新聞的中途,塔利班發言人夏亨竟然直接打到她的手機,起初,哈基姆似乎有些驚訝,但臉部表情幾乎不動聲色,在電話中開始與夏亨對話之初,她結巴地詢問夏亨,「聽得見嗎?能說話嗎?可以請你介紹自己嗎?」塔利班的夏亨則相較冷靜地自我介紹。接著,哈基姆迅速恢復冷靜,並針對塔利班在阿富汗造成的混亂向夏亨提問。

▲塔利班發言人夏亨。(圖/路透)

報導稱,夏亨開始發表一連串塔利班的政治承諾,確保喀布爾當地人民的生命財產安全,不會對任何人進行報復,還承諾尊種女性權利、允許女性受教育,並將塔利班成員定位成「人民與國家的公僕」。儘管夏亨當時聲稱領袖指示,塔利班只會包圍在外,等待權力和平轉移,不會進入喀布爾,但當天晚間塔利班不流血地順利進到喀布爾市中心的總統府,宣布未來將建立阿富汗伊斯蘭酋長國。

▲BBC女主播哈基姆(Yalda Hakim)出生於阿富汗,兒時隨家人逃往巴基斯坦,後來定居澳洲。(圖/翻攝自Yalda Hakim基金會網站)

報導指出,哈基姆是一名來自澳洲的記者、主播與紀錄片製作人,然而,哈基姆其實是在阿富汗出生的,當她還是嬰兒的時候,家人騎馬逃往巴基斯坦,到1980年代中期才定居澳洲。哈基姆心繫故鄉,更用自己的名字創辦了Yalda Hakim基金會,目標實踐阿富汗女性的基本人權、受教育權,提供獎學金、住宿費等援助。

突如其來的電訪結束後,BBC電視台樓層經理在推特表示,自己從未見過今天這種情況,塔利班發言人打到哈基姆的手機,現場轉播室將嘉賓麥克風對準話筒,「時機就是一切,這沒辦法再重新安排一次。」另一位新聞播報員米爾(Aasmah Mir)則大讚,「BBC對塔利班的採訪令人興奮,整整32分鐘,哈基姆絕對是個大BOSS。」

And an excellent interview too, pushing him on Taliban policy, esp on women.. disconnect between his claims of a reformist Taliban and experience of women on the ground. https://t.co/HtXnFFufaq