BBC記者深入「塔利班佔領小鎮」質問領袖！　真槍實彈前毫無懼色

Inside the Taliban's advance: New weapons, new laws... and and growing confidence the momentum of war is with them... Our report:



But with Afghanistan's biggest cities still for now under Govt control, major tests ahead for the Taliban - and unfortunately, more heavy fighting pic.twitter.com/jXOvhEDFjG — Secunder Kermani (@SecKermani) August 12, 2021

記者吳美依／綜合報導

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）即將重返執政，BBC記者凱爾馬尼（Secunder Kemani）深入受其掌控的古老城鎮巴爾赫（Balkh），採訪當地幾位領袖人物，即使身邊環繞著配備真槍實彈的聖戰士們，他卻仍無所畏懼地提出犀利問題。

▲塔利班武裝份子已經進入首都喀布爾，正在籌組新政府。（圖／路透）

1、阿富汗平民死傷

塔利班與政府的戰爭造成無數平民喪生或被迫逃離家園，凱爾馬尼詢問，「這場戰鬥導致成千上萬阿富汗平民和穆斯林平民死亡，你要如何為此辯護？」塔利班軍事指揮官阿伊努丁（Ainuddin）回應，「有戰鬥的時候，當然就會有人死亡。雖然雙方都有死傷，但我們正在盡最大努力不傷害平民。」

凱爾馬尼追問，「但這是你們先發動的戰鬥」，對方則說，「塔利班曾經有一個政府，但被推翻了。在阿富汗，我們不接受伊斯蘭統治以外的任何其他選項。」

▲塔利班武裝分子在阿富汗首都喀布爾的內政部外站崗。（圖／路透）

2、女性權利



此外，塔利班對待女性的壓迫也是國際社會高度關注的人權議題。凱爾馬尼詢問，「你們說過女性必須要穿蒙面罩袍，對吧？」當地塔利班領導人赫克馬特（Haji Hekmat）卻強調，「不，我們沒有。這些是我們宣揚的伊斯蘭價值觀，但我們沒有強制任何人，我們只是告知女性要穿蒙面罩袍或頭巾，但不是透過武力，而是教化」。

凱爾馬尼追問，「如果有人不想穿怎麼辦？」對方回應，「如果她們不穿蒙面罩袍也沒有問題，她們可以戴頭巾。」但是，隔天就有一名年輕女性因「穿著不端莊的衣服」遭殺害，而塔利班否認涉入。

▲阿富汗喀布爾哈米德卡爾扎伊國際機場外，一名塔利班部隊成員（左）坐在一輛裝甲車上。（圖／路透）

3、稅收資助暴力戰爭



凱爾馬尼也親自來到市長辦公室，正面詢問這名塔利班市長，「你們收來的所有錢都用來資助戰爭了，對吧？」但對方立刻否認，「不，我們把錢用來幫助那些被摧毀的地區與窮人。」

4、殘忍的嚴刑峻罰

塔利班政權最令人害怕的一項特點，就是殘酷的「正義」懲處刑式，包括發生婚前性行為者必須公開鞭刑100下，已婚通姦者將被石頭砸死，或者偷竊者必須被砍掉雙手。凱爾馬尼向當地一名法官表示，這些懲罰方式震驚世人，但對方表示，「我們被誤會了，不懲罰這些罪行難道比較好嗎？成千上萬人死於愛滋，強盜和綁匪為所欲為？還是為了大家的安全砍掉一個人的手會更好？」

凱爾馬尼指出，塔利班似乎想要淡化強硬激進的形象，但對於部分保守派居民而言，聖戰士們至少能夠比聲名狼藉的政府及腐敗法庭更快解決問題，還可以改善當地治安。但他也強調，自己身邊一直都有塔利班聖戰士陪伴隨行，因此恐怕很難得知當地居民的真實想法。

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