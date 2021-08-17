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21歲妙齡女「同時嫁5兄弟」！　羞曝1句心得：晚上都很忙

▲維爾瑪與她的五個丈夫和一個孩子。（圖／翻攝自Twitter／Siddharth Bakaria）

實習記者黃品臻／綜合報導

「一夫多妻」在一些伊斯蘭教國家與穆斯林為主的地區，是屬於合法的婚姻形式，不過「一妻多夫」可是罕見的婚姻型態。印度有一名女子即有一個非常特別的婚姻，她不僅跟五位男性結婚，這五位丈夫還是親兄弟！

綜合外媒報導，維爾瑪（Rajo Verma）與五位丈夫，居住在印度北部德拉敦（Dehradun）附近的小村莊，當地有個習俗，若女性與一位男性結婚，也必須與該位男性的其他兄弟結婚，因而才有維爾瑪「一妻多夫」的情況產生。

現年28歲的維爾瑪，是在2009年、21歲時與第一任丈夫古杜（Guddu）結婚，古杜在家中排行第四，之後維爾瑪便與古杜的4位兄弟依序完婚，這5位兄弟與維爾瑪結婚時，年齡分別為32歲、28歲、26歲、21歲、18歲，最大與最小相差達到14歲之多。

維爾瑪先前接受外媒採訪時表示，「最一開始確實有點尷尬，但我不偏愛哪一位丈夫，也已經習慣了，我認為我的丈夫就是我的丈夫」。古杜也表示，「我們都和她發生過性關係，但我並不嫉妒，因為我們是個幸福的家庭」。

維爾瑪一家6人共住一個屋簷下，日常生活中，白天男人們會出去幹活，但晚上基本上都會回家，維爾瑪就如同許多婦女一樣，打理家中事務，只是她一次需要為5位丈夫打理家務，燒水洗衣做飯都是5人份的，讓她晚上特別忙碌。而這個大家庭在之後也迎來第一個兒子，有趣的是，沒有人知道兒子的親生父親是哪位丈夫。

維爾瑪能夠坦然接受她的五位丈夫，一方面因為是當地傳統習俗，另一方面是因為她的母親也嫁給了互為兄弟的三個男人。維爾瑪並沒有排斥這樣的婚姻生活，她反倒認為，「我比大多數妻子得到更多的關注和愛。」

據了解，古老印度教中的一妻多夫傳統曾在印度廣泛實行，不過現在只有少數人遵守，人們認為這項傳統起源於流行的梵文史詩《摩訶婆羅多》，內容講述了潘查國王的女兒卓帕蒂與五個兄弟結婚的故事，這種做法也被認為是在家庭中保留耕地的一種方式，在印度北部的喜馬拉雅山脈附近與西藏山區都是常見的傳統習俗。

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