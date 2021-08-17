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塔利班開槍擊落翻牆難民！　阿富汗首位女市長：坐等他們來殺我

▲▼塔利班掌權！　阿富汗首位女市長絕望：坐等他們來殺我。（圖／翻攝自推特）

▲賈法莉（白衣）表示塔利班掌權後，自己性命會不保。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

阿富汗政府倒台前，全國選出了史上第一位女性市長，如今以嚴厲遵行伊斯蘭律法聞名的塔利班重新掌權，這項創舉恐怕也會成為歷史。27歲的女性市長賈法莉（Zarifa Ghafari）絕望地表示，現在就坐等塔利班來殺她。

綜合外電報導，賈法莉是邁丹沙赫爾（Maidan Shar）市長，她在喀布爾淪陷當天接受英媒訪問時相當沮喪，「我坐在這裡等著他們的到來，沒有任何人能拯救我或我的家人。我就和家人還有丈夫坐在這裡，然後他們會來找出像我一樣的人，並且殺了我。」

▲▼塔利班掌權！　阿富汗首位女市長絕望：坐等他們來殺我。（圖／翻攝自推特）

▲身為保守派城市第一位女市長，賈法莉曾是西方媒體的矚目焦點。（圖／翻攝自推特）

塔利班從四面八方快速「收復失土」，最後攻進首都，賈法莉被問到為什麼不想辦法逃跑，「我不能離開我們家人。再說，我還能去哪裡？」僅在3周以前，她受訪時才說，年輕人現在能夠透過社群網路知道什麼事情正在發生，她認為還是有辦法為自己的權利和國家奮戰，阿富汗這個國家也還有希望。

《紐約時報》2018年報導，總統甘尼（Ashraf Ghani）在該年夏天指派賈法莉出任邁丹沙赫爾市長。事實上此前阿富汗已有全國首位女性省長和市長，賈法莉則是她們的其中之一，但在保守派為大宗的邁丹沙赫爾市，她是有史以來第一位。

賈法莉的希望很快覆滅，塔利班大軍開進喀布爾時，她已經轉調到國防部任職。甘尼15日前腳剛出逃，塔利班就在幾個小時後宣布控制總統府，儘管塔利班這次宣稱全國所有女性和敵對陣營人士，安全都受到保障，也希望和平轉移政權，但當天賈法莉也早已設法逃出阿富汗。

英國《每日郵報》報導，哈米德卡札伊（Hamid Karzai）國際機場內，此時美軍和土耳其等盟國軍隊正如火如荼地進行人員撤離行動，許多反對塔利班聽聞有外國的撤僑專機，便抓緊機會聚集在機場周遭，希望能有機會被收留上機，甚至有人攀牆試圖翻到機場內；然而現場傳出的畫面顯示，有民眾翻牆時被塔利班士兵開槍射擊，直接從牆上摔落，極度混亂的現場也傳出有人持槍試圖驅趕民眾。

另有報導指出，塔利班目前正在喀布爾進行地毯式搜索，要從平民家中揪出反對新政權的敵人，他們手上甚至握有名單，上頭幾乎都是前朝官員，以及曾經幫助過美軍的阿富汗人。

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