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拜登捍衛撤軍決定　痛批阿富汗政府「不打仗」致塔利班迅速奪權

記者張靖榕／綜合外電報導

塔利班進入阿富汗首都喀布爾後，拜登先前宣布撤離美軍的決定被視為「背叛區域盟友」，拜登政府也被批評讓阿富汗「重回恐怖分子的懷抱」，對此拜登16日終於發言，「我堅決支持我的決定」，「經過20年，我痛苦地學習到沒有一個時機點是撤離美軍的好時機，這就是為什麼我們還在那裡。」拜登表示他不會把這個艱困的決定再留給下屆政府。此外他也坦承，塔利班推翻阿富汗政府的時間，比美方預期的還快。

▲▼拜登認塔利班掌權「比預估還要快」　警告勿襲擊：美軍會強勢回應。（圖／路透）

▲拜登在白宮回應塔利班奪權。（圖／路透）

綜合外電報導，拜登16日在白宮針對阿富汗事件發表演說，他表明自己堅決美軍退出阿富汗的立場，並誓言不回再重蹈過往的覆轍。阿富汗戰爭是美軍史上歷時最久的戰爭，從共和黨籍前總統布希開始，一路到歐巴馬，儘管歐巴馬當選時曾釋出結束阿富汗戰爭的和平訊號，但最終不僅沒有撤軍，還下令增派軍隊展開攻勢，終結阿富汗戰爭的複雜問題最終經過川普，再來到拜登手中。

拜登回應反對撤軍的人的質疑，「你們還要我送多少個美國兒女到阿富汗，去替阿富汗人打內戰？就連阿富汗的部隊都不打算打了？要多少生命，多少美國人的生命，才值得？」拜登重新強調他的答案，即不打算再重複美國過往的錯誤決策，而要繼續撤軍，「我不會用『只要待在阿富汗再多一點時間就會帶來改變』，這種話來誤導美國人民。」

「我必須承認，塔利班掌權的時間比我們預期的還要早」，拜登坦承宣布美軍撤軍後，塔利班的進展速度確實快過美方先前的估計，但他也抨擊如今已經倒台的阿富汗政府，高層最終全都不戰而走還逃離自己的國家。他批評各地的阿富汗政府軍，許多部隊根本連戰鬥都沒有，直接投降迎接塔利班進城，而他也譴責逃亡總統甘尼（Ashraf Ghani），表示兩人在7月熱線時甘尼曾答應，等美國撤軍後，阿富汗會擔起責任去打自己的內戰，並掃蕩政府內的貪汙勢力，讓阿富汗人民能夠擁有一個正常運作的清廉政府，但才不過一個月，甘尼就兵敗如山倒。

美國當前最緊要的是將仍滯留在喀布爾國際機場的美國及盟國官員撤離，還有大量的阿富汗平民。拜登警告塔利班，若美國人員撤離期間遭遇攻擊，將會強硬回應，「我們已和塔利班講明白，如果他們攻擊我們的職員或是擾亂我們的行動，美軍將會轉換任務，並且強力回應」，他補充道，「如果有必要的話，我們會動用毀滅性的武力以保護我們的國民。」美軍中央司令部司令麥肯錫15日也在杜哈（Doha）與塔利班人員會面，清楚要求塔利班等人不得攻擊國際機場，否則美軍將會加倍還擊。

美軍目前已增派至少6000名官兵進入喀布爾國際機場，協助美國大使館、阿富汗當地翻譯及相關人員撤離，估計每日最大撤離量為5000人，不過官員坦承直至當地時間15日，撤離人數都無法達到最大上限，要在未來幾天才能達成。

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拜登捍衛阿富汗撤軍決定　批政府軍「不打仗」致塔利班迅速奪權

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