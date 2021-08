3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲　當地媒體影片曝光

▲有阿富汗民眾攀上美軍運輸機,結果從高空中落下,遺體已經被尋獲。(圖/翻攝自twitter/Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی)



記者林彥臣/綜合報導

阿富汗激進組織塔利班(Taliban)15日攻進首都喀布爾,引發當地民眾的逃亡潮,不僅塞爆機場停機坪,甚至還有人攀上飛機的起落架,從高空被拋下當場摔死。當地媒體阿斯瓦卡通訊社(Aśvaka News Agency)報導,3名被飛機拋下的民眾遺體已經被尋獲。

阿斯瓦卡通訊社推特指出,其中一名從美軍C-17運輸機被拋下的民眾遺體,已經在喀布爾機場附近被尋獲。

阿斯瓦卡通訊社另一條推文指出,在喀布爾的凱爾卡納地區(Khair Khana area)附近的民宅屋頂,尋獲其他的遺體。

Warning-Graphic

Locals while collecting the bodies of three men Clinging to the wheels of the plane that took off from #Kabul airport, they were then fell to the ground near Khairkahana area of Kabul#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/N14U55CZmj