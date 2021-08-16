3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲　當地媒體影片曝光

▲有阿富汗民眾攀上美軍運輸機，結果從高空中落下，遺體已經被尋獲。（圖／翻攝自twitter／Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی）



記者林彥臣／綜合報導

阿富汗激進組織塔利班（Taliban）15日攻進首都喀布爾，引發當地民眾的逃亡潮，不僅塞爆機場停機坪，甚至還有人攀上飛機的起落架，從高空被拋下當場摔死。當地媒體阿斯瓦卡通訊社（Aśvaka News Agency）報導，3名被飛機拋下的民眾遺體已經被尋獲。

阿斯瓦卡通訊社推特指出，其中一名從美軍C-17運輸機被拋下的民眾遺體，已經在喀布爾機場附近被尋獲。

阿斯瓦卡通訊社另一條推文指出，在喀布爾的凱爾卡納地區（Khair Khana area）附近的民宅屋頂，尋獲其他的遺體。