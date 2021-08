阿富汗逃難民眾「攀上飛機起落架」！　至少3人高空墜落斃命

記者林彥臣/綜合報導

阿富汗激進組織塔利班(Taliban)15日攻進首都喀布爾並且佔領總統府,引發大批阿富汗民眾的恐慌逃亡潮,不僅有數千人擠進停機坪,甚至冒險搶攀機翼或起落架,只為離開阿富汗,外媒報導指出,至少有3人攀上飛機之後,從高空墜落斃命。

▲有阿富汗民眾攀上美軍運輸機,結果從高空中落下。(圖/翻攝自twitter/Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی)

根據推特瘋傳的影片指出, 在喀布爾機場捕捉到驚人的一幕,有幾名想要逃離阿富汗的民眾,攀上了美國空軍一架C-17A「全球霸王」 III 運輸機起落架,卻在飛機飛上高空之後墜落。高空中從飛機飛出的小黑點,就是從高空墜落的民眾。

#BREAKING: Shocking scene from #Kabul Airport. Several Afghans who had grabbed landing gear of a #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Afghanistan dropped from air as the airplane took off! This is why #USArmy wants to keep them away from the C-17As! pic.twitter.com/b9zh7tGTWY