　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權

▲▼塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班在阿富汗迅速攻城掠地，15日拿下首都喀布爾，更控制總統府，令大批民眾嚇得連夜逃亡。這個強硬的伊斯蘭組織即將重掌政權，外界對其領導階層卻所知甚少，即使是在他們1996年至2001年統治阿富汗期間，其內部運作方式也總是處於保密狀態，以下為目前已知的4名重要領導人物資訊。

最高領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）

▲阿富汗塔利班最高領導人艾昆薩塔據傳感染新冠病毒，或已經死亡。(圖／達志影像／美聯社）

▲ 艾昆薩達扮演重要精神領袖。（圖／達志影像／美聯社）

美國2016年發動空襲，炸死塔利班前任最高領袖領袖曼蘇爾（Mullah Akhtar Mansour）後，組織權力快速過渡，艾昆薩達被任命為領導人。他此前是一名低調的宗教人物，普遍被指為精神領袖，而非軍事指揮官，通常只在伊斯蘭節慶時露面發表談話。

艾昆薩達繼位後，蓋達組織首腦查瓦希里（Ayman al-Zawahiri）向他效忠，大讚他為「信徒的埃米爾」（the emir of the faithful），意指國王或統率他人者，有助艾昆薩達鞏固其地位。

共同創始人巴拉達（Mullah Baradar）

▲▼ 塔利班共同創始人巴拉達（Mullah Baradar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 巴拉達與歐瑪共同建立塔利班。（圖／達志影像／美聯社）

巴拉達在第二大城坎大哈長大，蘇聯1970年代末期入侵阿富汗，永遠改變他的生活，使他成為叛亂份子，據傳曾與塔利班的獨眼領袖歐瑪（Mullah Omar）並肩作戰。蘇聯1990年代初期退出後，阿富汗陷入混亂與腐敗的內戰，二人攜手建立塔利班。

2001年塔利班倒台後，據傳包括巴拉達在內的少數叛亂份子與當時的阿富汗臨時總統卡賽（Hamid Karzai）接觸，以信件表達認同新政權。他2010年在巴基斯坦被捕，一直被關押至2018年，在美國施壓下獲釋，前往卡達後被任命為塔利班政治領導人，並主導與美國的撤軍協議。

「哈卡尼網絡」創辦人哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）

▲極端武裝組織「哈卡尼網絡」（Haqqani network）創辦人哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）。（圖／路透社）

▲ 哈卡尼（右）領導惡名昭彰的武裝組織。（圖／路透社）

哈卡尼是著命的反蘇聯聖戰分子哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）之子，也是極端武裝組織哈卡尼網絡（Haqqani Network）創辦人。

哈卡尼網絡為美國指定的恐怖組織，過去20年來皆被視為與阿富汗、美國為首的北約部隊為敵的組織中最危險的派系之一，被控暗殺阿富汗高級官員及綁架西方公民索取贖金，俘虜包括2014年獲釋的美國士兵伯格達爾（Bowe Bergdahl）。該組織以獨立、作戰精明及商業交易聞名，且對塔利班領導委員會有相當大的影響力。

「後裔」雅庫布（Mullah Yaqoob）

▲▼ 塔利班「後裔」雅庫布（Mullah Yaqoob）。（圖／翻攝自afghan-bios）

▲ 雅庫布實際角色仍成謎。（圖／翻攝自afghan-bios）

雅庫布為歐瑪之子，領導握有巨大權力的軍事委員會。該委員會監督眾多戰地指揮官，負責在戰爭中執行組織的戰略行動。

歐瑪在塔利班的地位如邪教領導人一般崇高，而雅庫布的血統及他與歐瑪的父子關係使他成為強而有力的象徵，也是統一塔利班擴張行動的重要人物，但在組織中的實際角色普遍受到質疑。部分分析人士認為，他在2020年獲任命的職位僅具裝飾性質。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
快訊／吳亦凡被逮捕了！　「涉嫌強姦罪」批准
F奶性感網紅私訊21歲男「可壞壞」！　真相曝光
威力彩「中元普渡牌」超夯原因曝！這號碼今年開出最多次
快訊／國2上驚見「有人狂奔」！警車急封車道抓人
一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」　醫嘆：整個腹腔都是
快訊／台北喜來登「女客死在房內」　警方封鎖現場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

PTT八卦板板標「賀阿富汗酋長國成立」　鄉民罵爆：反美反到失智

Google「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死

塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權

阿富汗逃難民眾「攀上飛機起落架」！　至少3人高空墜落斃命

失業拍片爆紅！TikTok「面癱哥」粉絲破億　短短1年身價破5000萬

日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！　瘋喊要見知事遭逮

降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼　下一步可能前往美國

阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

Delta病毒狂傳！美國單日確診恐重返20萬↑　兒童佔總數15％

恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

PTT八卦板板標「賀阿富汗酋長國成立」　鄉民罵爆：反美反到失智

Google「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死

塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權

阿富汗逃難民眾「攀上飛機起落架」！　至少3人高空墜落斃命

失業拍片爆紅！TikTok「面癱哥」粉絲破億　短短1年身價破5000萬

日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！　瘋喊要見知事遭逮

降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼　下一步可能前往美國

阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

Delta病毒狂傳！美國單日確診恐重返20萬↑　兒童佔總數15％

恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

快訊／聯亞疫苗EUA審查未通過　公司晚間急發3點聲明！

快訊／吳亦凡被逮捕！　檢方審查「涉嫌強姦罪」批准

韓真實鬼故事！租屋牆壁是墓碑、大樓蓋好多人猝死「至今還封鎖」

性侵案判無罪也沒用！高雲翔喊「來日方長」陸網狂酸：自作孽不可活

高雄「玩命街頭」毒蟲連撞10車！警用機車也照撞　警火大強勢逮捕

府城防災教育館及消防史料館強勢回歸　黃偉哲：暑期強化線上網路防災宣導

「40年老公寓vs.20年電梯大樓」超困擾！　網給建議：不如買新的

男友返美染疫3天…何美曝他現況「連胃都痛」！　心疼：感覺很差

台灣哪個世代過最爽？網一面倒指「這年級」：底層都能買房

迎戰開學！700位教師「微軟遠距教學工具」學上手

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

美國認了錯估阿富汗情勢　拜登將發表談話

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

塔利班：戰爭已結束　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

爬上飛機逃離阿富汗！　至少3人「高空墜落斃命」

塔利班究竟是誰？4個QA讓你一次了解

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

阿富汗女權將陷黑暗　塔利班強娶少女

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

阿富汗總統神隱發文：做了艱難選擇

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

飛最危險國家探險　他下機阿富汗就淪陷！

更多熱門

相關新聞

爬上飛機逃離阿富汗！　至少3人「高空墜落斃命」

爬上飛機逃離阿富汗！　至少3人「高空墜落斃命」

阿富汗激進組織塔利班（Taliban）15日攻進首都喀布爾並且攻進總統府，引發大批阿富汗民眾的恐慌逃亡潮，不僅有數千人擠進停機坪，冒險搶攀機翼或起落架，只為離開阿富汗，甚至外媒報導指出，只少有3人攀上飛機之後，從高空墜落斃命。

阿富汗軍機墜毀烏茲別克　2人受傷送醫

阿富汗軍機墜毀烏茲別克　2人受傷送醫

降落塔吉克遭拒　傳阿富汗總統可能飛美國

降落塔吉克遭拒　傳阿富汗總統可能飛美國

外媒：美國疑派B-52H轟炸阿富汗空軍基地

外媒：美國疑派B-52H轟炸阿富汗空軍基地

美國衛院︰單日確診恐破20萬

美國衛院︰單日確診恐破20萬

關鍵字：

阿富汗塔利班北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

快訊／聯亞疫苗EUA沒過！聯亞藥股價急殺　短短10分鐘暴跌43％

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面