塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權

▲ 塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班在阿富汗迅速攻城掠地，15日拿下首都喀布爾，更控制總統府，令大批民眾嚇得連夜逃亡。這個強硬的伊斯蘭組織即將重掌政權，外界對其領導階層卻所知甚少，即使是在他們1996年至2001年統治阿富汗期間，其內部運作方式也總是處於保密狀態，以下為目前已知的4名重要領導人物資訊。

最高領袖艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada）

▲ 艾昆薩達扮演重要精神領袖。（圖／達志影像／美聯社）

美國2016年發動空襲，炸死塔利班前任最高領袖領袖曼蘇爾（Mullah Akhtar Mansour）後，組織權力快速過渡，艾昆薩達被任命為領導人。他此前是一名低調的宗教人物，普遍被指為精神領袖，而非軍事指揮官，通常只在伊斯蘭節慶時露面發表談話。

艾昆薩達繼位後，蓋達組織首腦查瓦希里（Ayman al-Zawahiri）向他效忠，大讚他為「信徒的埃米爾」（the emir of the faithful），意指國王或統率他人者，有助艾昆薩達鞏固其地位。

共同創始人巴拉達（Mullah Baradar）

▲ 巴拉達與歐瑪共同建立塔利班。（圖／達志影像／美聯社）

巴拉達在第二大城坎大哈長大，蘇聯1970年代末期入侵阿富汗，永遠改變他的生活，使他成為叛亂份子，據傳曾與塔利班的獨眼領袖歐瑪（Mullah Omar）並肩作戰。蘇聯1990年代初期退出後，阿富汗陷入混亂與腐敗的內戰，二人攜手建立塔利班。

2001年塔利班倒台後，據傳包括巴拉達在內的少數叛亂份子與當時的阿富汗臨時總統卡賽（Hamid Karzai）接觸，以信件表達認同新政權。他2010年在巴基斯坦被捕，一直被關押至2018年，在美國施壓下獲釋，前往卡達後被任命為塔利班政治領導人，並主導與美國的撤軍協議。

「哈卡尼網絡」創辦人哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）

▲ 哈卡尼（右）領導惡名昭彰的武裝組織。（圖／路透社）

哈卡尼是著命的反蘇聯聖戰分子哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）之子，也是極端武裝組織哈卡尼網絡（Haqqani Network）創辦人。

哈卡尼網絡為美國指定的恐怖組織，過去20年來皆被視為與阿富汗、美國為首的北約部隊為敵的組織中最危險的派系之一，被控暗殺阿富汗高級官員及綁架西方公民索取贖金，俘虜包括2014年獲釋的美國士兵伯格達爾（Bowe Bergdahl）。該組織以獨立、作戰精明及商業交易聞名，且對塔利班領導委員會有相當大的影響力。

「後裔」雅庫布（Mullah Yaqoob）

▲ 雅庫布實際角色仍成謎。（圖／翻攝自afghan-bios）

雅庫布為歐瑪之子，領導握有巨大權力的軍事委員會。該委員會監督眾多戰地指揮官，負責在戰爭中執行組織的戰略行動。

歐瑪在塔利班的地位如邪教領導人一般崇高，而雅庫布的血統及他與歐瑪的父子關係使他成為強而有力的象徵，也是統一塔利班擴張行動的重要人物，但在組織中的實際角色普遍受到質疑。部分分析人士認為，他在2020年獲任命的職位僅具裝飾性質。

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