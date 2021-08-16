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日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！　瘋喊要見知事遭逮

▲▼日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！瘋喊要見知事 。（圖／東京都財務局）

▲男子身上被搜出疑似菜刀與汽油。（圖／東京都財務局）

記者王佩翊／編譯

日本東京16日下午一名40多歲的男子突然持菜刀，並提著一桶疑似是汽油的液體，衝進東京都廳，瘋狂大喊要見都知事小池百合子。警方趕往現場後，隨即將其以違反刀槍法嫌疑逮捕。目前警視廳已深入調查，而男子被逮後供稱犯案動機是不滿政府的施政。由於先前小田急電車才剛發生隨機殺人事件，因此也嚇壞一旁目擊民眾。

根據《日本放送協會》報導，這名40多歲的男子16日下午1時多闖入位於新宿的東京都廳，並在2樓玄關與警衛發生衝突。當時該名男子不斷要求要與都知事小池百合子親自見面，與警衛人員僵持不下。不過該名男子最後未能得逞，便移動至地下停車場，但卻隨即被接獲通報趕來現場的警方發現。

警方隨即對其進行盤查，並在該名男子身上發現2把疑似是菜刀的刀具，當場將他以違反刀槍法嫌疑逮捕。不僅如此，警方還在他身上搜出像是汽油的液體，目前已經將該名男子帶回，接下來將持續進行調查。男子被逮後供稱是因為不滿都政府的市政態度才會騎乘摩托車到東京都廳，想要親自與都知事小池百合子見面。

一名當時正好在東京都廳辦事的47歲目擊民眾表示，「我看到那個中年男人被警察逮捕了，他好像沒什麼在反抗。不過之前才剛發生小田急線的隨機砍人事件，所以還是覺得蠻可怕的。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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