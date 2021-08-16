　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

失業拍片爆紅！TikTok「面癱哥」粉絲破億　短短1年身價破5000萬

▲▼「面癱哥」卡比萊姆（khaby Lame）。（圖／翻攝自TikTok／khaby.lame）

▲TikTok「面癱哥」卡比萊姆（khaby Lame）。（圖／翻攝自TikTok／khaby.lame）

記者張方瑀／綜合報導

現年21歲的「面癱哥」卡比萊姆（khaby Lame）可能是現在年輕人最熟悉的臉孔之一，他在TikTok的粉絲數正式超過1億，累積按讚數超過15億，每支影片至少能吸引上千萬點閱。很難想像，他在去年才因為疫情被工廠解雇，失業的同時開始拍點TikTok短片消磨時間，沒想到卻因此爆紅，現在他1支影片的收益高達1萬3380至2萬2300美元。

卡比萊姆出生於塞內加爾，去年他在義大利工作期間，因為疫情關係被解雇，但他在失業的同時開始拍TikTok短片消磨時間。結果沒想到他的「招牌面癱加上無謂抖肩」竟讓他瞬間爆紅，TikTok的粉絲數在短短一年多的時間正式超過1億，累積也按讚數超過15億。

@khaby.lame

##foryoupage ##comic

♬ suono originale - Khabane lame

卡比萊姆每則影片幾乎都能破千萬點閱，但他的拍片SOP相當簡單，就是用超簡單直覺的方式，狠狠吐槽生活智慧王。例如有人用塑膠束帶綑在玻璃杯上，打造出簡易版的把手杯子，但卡比萊姆就示範，不用把手直接拿著杯子也是可行的，再擺出招牌無奈表情對著鏡頭抖肩。

根據「Celebs Life Reel」估計，卡比萊姆的身家約在100至200萬美元（約台幣2811萬至5623萬）之間；每支影片的收益達1萬3380至2萬2300美元（約台幣38萬至63萬元）之間。獲得許多代言合作機會的卡比萊姆說，他現在最大的目標就是賺夠錢，替母親買一棟新房子。

►32歲已是12孩子的媽　她曝驚人開銷！被問「還要生嗎」回1句網炸了
►61歲阿嬤要嫁了！鮮肉尪「比小女兒還幼齒」　羞曝：性事超棒

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權
飛「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死
驚悚畫面曝！阿富汗逃難民眾「爬上飛機」　高空墜落死亡
威力彩上看17.5億！　「1招密技」添財運
陳其邁就職周年意外「收服」他　藍議員：明年我3個孩子都投你
快訊／仁寶跟進台積電、鴻海　贈1億助慈濟購BNT
開了30年！台灣NET「怎麼活下來？」　網揭1關鍵讚翻
第六輪開打高端！　最新預約接種人數出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Google「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死

塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權

阿富汗逃難民眾「攀上飛機起落架」！　至少3人高空墜落斃命

失業拍片爆紅！TikTok「面癱哥」粉絲破億　短短1年身價破5000萬

日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！　瘋喊要見知事遭逮

降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼　下一步可能前往美國

阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

Delta病毒狂傳！美國單日確診恐重返20萬↑　兒童佔總數15％

恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

酒醉吵鬧被勸阻！柔道選手爆氣「摔斷6旬警衛肋骨」　下場曝光GG了

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

Google「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死

塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權

阿富汗逃難民眾「攀上飛機起落架」！　至少3人高空墜落斃命

失業拍片爆紅！TikTok「面癱哥」粉絲破億　短短1年身價破5000萬

日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！　瘋喊要見知事遭逮

降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼　下一步可能前往美國

阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

Delta病毒狂傳！美國單日確診恐重返20萬↑　兒童佔總數15％

恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

酒醉吵鬧被勸阻！柔道選手爆氣「摔斷6旬警衛肋骨」　下場曝光GG了

懶貓子V化十天粉絲狂漲！首支單曲〈NON STOP SOUL!!!〉上架

《返校》女主角成雙性人　為戲學男人「解生理需求」

三大名師推薦熱門潛力股！記憶體模組、外資買超鋼鐵股　6檔各擁題材

桃園打造ewant數位教學專」　6萬高中生享免費線上課程

中友百貨落腳彰化市！投資21億BOT　蓋14層樓百貨＋電影院

家長小孩開心了！高雄育兒資源中心8／17開放　全面採電話預約

柯文哲批鄭文燦「戴罩打籃球」⋯3天後又跟進　許淑華酸：自打嘴巴！

高雄鋼鐵人簽下林均濠　盼轉型小前鋒展威力

澎湖開第一槍！　8／18起餐飲起內用免隔板、社交距離　

損友一個都嫌太多　4點判斷「立馬放生」拯救好心情

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

美國認了錯估阿富汗情勢　拜登將發表談話

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

塔利班：戰爭已結束　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

塔利班究竟是誰？4個QA讓你一次了解

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

阿富汗總統神隱發文：做了艱難選擇

阿富汗女權將陷黑暗　塔利班強娶少女

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

烏克蘭市長「頭部中彈」　命喪家中

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門

更多熱門

相關新聞

小雪豹奔鏡頭「奶音+磨蹭」　萌翻24萬人

小雪豹奔鏡頭「奶音+磨蹭」　萌翻24萬人

太萌了！英國大型貓科動物保育區（The Big Cat Sanctuary）分享一段小雪豹撒嬌影片，只見小雪豹肥肥短短的身軀，緩慢地朝鏡頭前進，甚至還發出超萌奶音，讓不少網友看完影片後，直呼「這寶寶太可愛了！」

她32歲已是12孩子的媽　曝驚人開銷

她32歲已是12孩子的媽　曝驚人開銷

61歲嬤甜嫁小鮮肉！羞曝：性事超棒

61歲嬤甜嫁小鮮肉！羞曝：性事超棒

自然產5kg巨嬰　嫩媽吐真實心聲

自然產5kg巨嬰　嫩媽吐真實心聲

尪和保姆交纏摸胸　正宮嗨拍片

尪和保姆交纏摸胸　正宮嗨拍片

關鍵字：

TikTok

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

快訊／聯亞疫苗EUA沒過！聯亞藥股價急殺　短短10分鐘暴跌43％

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面