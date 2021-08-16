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恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州13號星期五當天發生駭人事件，有民眾發現一塑膠桶被遺棄在路上，結果打開一看，裡面竟然裝著人類屍體，目前警方已經封鎖事發地點，事件正在進行調查中。

卑爾根郡(Bergen County)警方表示，警方13日上午10時30分左右，在里奇菲爾德帕克(Ridgefield Park)一塑膠桶中發現屍體，後來確認死者為一名女子，目前仍在調查女子身分。

當地居民表示，由於周五是清潔人員收垃圾的時間，所以大家看到街上突然出現塑膠桶並不覺得奇怪，沒想到裡面竟裝著屍體，「有人竟然把屍體塞進塑膠桶中，好像他們什麼都不是一樣，真是太可怕了」，希望警方能早日破案，讓居民回到以往平靜的生活。

▼警方在塑膠桶中找到屍體。（圖／示意圖／CFP）

塑膠袋,垃圾袋,垃圾,示意圖。（圖／視覺中國）

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屍體塑膠桶紐澤西州北美要聞

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