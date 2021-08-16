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醫院被確診者塞爆！衰男身中6槍重傷　苦等1周仍無法動手術

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名男子在購物中心停車場時，只是看了陌生人一眼，就慘被對方瘋狂開槍，身中6槍的他卻遲遲等不到手術，因為當地受到Delta變種病毒影響，確診人數大增導致醫療量能嚴重不足，讓重傷的他不知何時才能接受手術。

美國FOX News報導，男子瓦爾德茲(Joel Valdez)7日在休士頓北部連鎖購物中心克羅格(Kroger)停車場取車時，剛好目擊一對夫妻正在吵架，「男的在大吼大叫，我沒注意到他是對著我，以為他是在對著老婆吼，我上車要離開時，他也同時上車，後來開到我旁邊」，對方說不喜歡他看他們的眼神所以開槍。

瓦爾德茲無端中槍後被緊急送醫，檢查發現脖子和肩膀各中3槍，手臂和下巴也有中彈，然而一個禮拜過去，重傷的他仍在醫院等待手術，「每個人都非常驚訝我還在這張床上，一個禮拜以來，我的骨頭因為子彈斷了，這實在令人沮喪」。

報導中指出，當地受到Delta變種病毒影響，讓醫院的醫療資源十分吃緊，加護病房中約33%患者感染了新冠病毒。目前開槍嫌犯已經落網，而瓦爾德茲仍在等待能動手術的那天，他呼籲人們，「要盡自己最大的努力保持健康，千萬不要現在住院」。

▼美國由於確診者大增，傳出醫療量能吃緊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國疫情,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

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