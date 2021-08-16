「銀行客服」要求操作ATM　「通靈警察」幫他保住790萬積蓄

記者李忠憲／台中報導

張姓男子接到詐騙集團來電，告知他網購帳戶誤設定為經銷商，恐遭扣款，請他到超商操作解除設定。警方獲報到場，未等張男說，就把張男遭遇狀況與對方要求全都講出來，宛如「通靈」般神預言，成功保住張男戶頭內的790萬積蓄。

▲男子遭詐團盯上，警通靈神預言讓他終於清醒，保住790萬元積蓄。（圖／民眾提供）

第六警分局何安派出所員警陳昱伸、蔡岦承日前接獲寧夏路某家超商報案，有一名男子在店內提款機操作許久，形跡可疑。警方立刻到場關心，發現44歲張姓男子疑似遇上詐騙集團，請他先到一旁溝通。員警展現她處理詐騙案的熟悉度，當場講出張男遇到的狀況及對方要求的內容，讓張男驚呼「警察會通靈喔」，這才說出自己的狀況。

▲警方到場，立刻用男子的手機試圖跟對方談。（圖／民眾提供）

▲男子保住積蓄，跟警方合影比讚肯定。（圖／民眾提供）

張男表示，他接到一通電話，對方自稱是網路賣家及銀行客服人員，告知他因為帳號被設定成經銷商，需要遵照客服人員指示操作ATM設定止付，名下銀行帳戶才不會被扣款。他一聽心急，沒有做任何查證，就依客服人員指示來超商，聽從對方電話教學操作ATM進行解除扣款設定。還好有熱心員警勸阻，不然他帳戶內790萬元積蓄恐怕會被騙光光。

警方表示，詐騙手法雖然會推陳出新，但換湯不換藥居多，流程大同小異。呼籲民眾接到不明來電時，要冷靜查證，只要聽到「誤刷」、「連續扣款」以及「ATM解除設定」等關鍵字，就是詐騙。另外，ATM僅有存提款、轉帳功能，無論對方用任何話術，切莫至ATM前操作，有任何與詐騙相關的問題，可先利用信用卡、金融卡上提供之電話，直接與銀行聯絡或直接撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙。

手殘也能變網美

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