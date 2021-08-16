　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本緊急事態擬擴大延長至9月中！7.4萬人等嘸病床　疫情全面失控

▲▼日本疫情,日本醫院,手術,醫護人員。（圖／路透）

▲日本醫療資源陷入緊繃狀態。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本全國新冠疫情全面升溫，當局有意將東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪以及沖繩地區的緊急事態宣言延長至9月中旬，而目前處於蔓延防止重點措施的京都、兵庫以及福岡等地區則將升級為緊急事態宣言。日本當局預計17日會分別向基礎分科會、國會報告，並於同日的對策本部會議中正式拍板定案。

根據《產經新聞》獨家報導，首相菅義偉稍早與經濟再生大臣西村康稔、厚生勞動大臣田村憲久等內閣成員進行商討，有意延長東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪以及沖繩的緊急事態宣言至9月中，17日將會向由專家組成的基礎分科會、國會報告，待獲得認可後，將於同日晚間的對策本部會議中正式決定。

▲▼日本疫情,東京疫情,日本街頭。（圖／路透）

▲日本疫情陷入新高峰，13日單日新增確診首度超過2萬例。（圖／路透）

此外，原定於31日解禁「蔓延防止重點措施」的京都、兵庫以及福岡則因疫情加劇，預計將升級為緊急事態宣言。隨著緊急事態宣言時間延長，北海道、福島、茨城、櫪木、群馬、静岡、愛知、石川、滋賀、熊本的蔓延防止重點措施也將同步延長至9月中旬。

日本單日確診數7月29日首度突破1萬人，怎知才過了2週多，13日單日確診直接飆破2萬人，創下有史以來的最高紀錄。此外，隨著確診人數不斷飆升，醫療資源緊繃，多數確診患者只能留在家中隔離休養，截至11日的最新數據顯示，全日本一共有7萬4063名確診者染疫後無法得到適當的醫療資源，只能在家療養，相較前一週的4日增加了2.8萬人。

根據《日本放送協會》報導，日本全國16日需要呼吸器輔助或是住進加護病房的重症患者來到1603人，已經連續4天創下新高。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
新北「花蓮旅遊團」5染疫…9天足跡曝光！全是知名景點
13歲少女懷孕！　她21歲軍人男友下場超慘
聯亞EUA沒過！前台大醫「1個月前神預測」　揭1數值超關鍵
快訊／聯亞EUA沒過　賴清德改預約登記高端疫苗
新北「花蓮旅遊團」足跡公布！　7縣市都有
快訊／蔡英文已預約高端疫苗　8／23早上接種
館長力薦月餅盒有質感　「英文單字」拼錯糗了
女星解放I字深溝！　一舉手網見亮點她笑：誰讓你放大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼　下一步可能前往美國

阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

Delta病毒狂傳！美國單日確診恐重返20萬↑　兒童佔總數15％

恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

酒醉吵鬧被勸阻！柔道選手爆氣「摔斷6旬警衛肋骨」　下場曝光GG了

巴基斯坦奪命卡車爆炸12死　婦幼難逃手榴彈攻擊

日本緊急事態擬擴大延長至9月中！7.4萬人等嘸病床　疫情全面失控

希臘首例接種兩劑輝瑞仍染疫死亡　確診飆升單日破3000例

阿富汗戰爭「攸關全球」　美媒曝4大原因：塔利班20年來沒變過

華爾街日報：阿富汗機場至少3人遭槍殺！　倒臥航廈外

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼　下一步可能前往美國

阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

Delta病毒狂傳！美國單日確診恐重返20萬↑　兒童佔總數15％

恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

酒醉吵鬧被勸阻！柔道選手爆氣「摔斷6旬警衛肋骨」　下場曝光GG了

巴基斯坦奪命卡車爆炸12死　婦幼難逃手榴彈攻擊

日本緊急事態擬擴大延長至9月中！7.4萬人等嘸病床　疫情全面失控

希臘首例接種兩劑輝瑞仍染疫死亡　確診飆升單日破3000例

阿富汗戰爭「攸關全球」　美媒曝4大原因：塔利班20年來沒變過

華爾街日報：阿富汗機場至少3人遭槍殺！　倒臥航廈外

夢到這個先別哭！　命理專家提醒「先買威力彩」　

老公堅持「生小孩也AA制」！人妻心寒想放生　網揭1關鍵做到就可以

蔡依林捐百萬買50台筆電助童！4度代言公益曝疫情「情緒低潮」

客廳聽到地獄振翅聲！　最強淡定嬤「一掌拍爆蟑螂頭」全家崩潰

台驊各站平均每周逾半數貨「裝不了船」　看高運價成為新常態

海地向台灣尋求災民安置、醫療物資　婉謝搜救隊馳援

兄弟若上半季封王　17次季冠軍史上最多

《尚氣》梁朝偉角色遭疑辱華！　漫威總裁受陸媒專訪急澄清：絕沒有

《俗女》于子育美照太逆齡　「女兒」謝盈萱7pupu：我情何以堪！

《斯卡羅》驚見已故視帝身影　「消瘦身形」導演嘆：他無可取代

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

美國認了錯估阿富汗情勢　拜登將發表談話

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

塔利班：戰爭已結束　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

塔利班究竟是誰？4個QA讓你一次了解

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

阿富汗總統神隱發文：做了艱難選擇

阿富汗女權將陷黑暗　塔利班強娶少女

烏克蘭市長「頭部中彈」　命喪家中

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷

更多熱門

相關新聞

曾參與聯亞試驗　楊志良批政府「在做大賭博」

曾參與聯亞試驗　楊志良批政府「在做大賭博」

指揮官陳時中今（16日）宣布聯亞疫苗EUA審查未通過。曾參與聯亞試驗又接種AZ疫苗的前衛生署長楊志良喊話，建議政府公布高端與聯亞送審的所有資料，避免讓社會大眾有「不同的聯想」，他也透露，他不認為自己有混打疫苗，身體也並未不適。

年輕人接種快了！陳時中：疫苗少量多餐陸續來

年輕人接種快了！陳時中：疫苗少量多餐陸續來

一針成本2000元！北市開放到宅打疫苗　需滿19歲↑、失能等級7至8

一針成本2000元！北市開放到宅打疫苗　需滿19歲↑、失能等級7至8

快訊／非法外籍移工確診「感染源不明」　柯文哲嘆：對「隱晦案例」頭痛

快訊／非法外籍移工確診「感染源不明」　柯文哲嘆：對「隱晦案例」頭痛

確診者塞爆醫院　男中6槍苦等手術1周

確診者塞爆醫院　男中6槍苦等手術1周

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

快訊／聯亞疫苗EUA沒過！聯亞藥股價急殺　短短10分鐘暴跌43％

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面