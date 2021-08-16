　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死

▲▼受困阿富汗的英國男大生勞特里奇（Miles Routledge）。（圖／翻攝自Twitch／ｍilesｒoutledge1999）

▲英國男大生勞特里奇至今仍被困在喀布爾。（圖／翻攝自Twitch／ｍilesｒoutledge1999）

記者葉睿涵／綜合報導

英國21歲男大生勞特里奇（Miles Routledge）最近在Google搜尋了「最危險的國家」後，就徑自飛到阿富汗度假。沒想到他的旅程才剛開始，首都喀布爾（Kabul）就被塔利班攻陷，英國大使館也未回覆他的求助訊息，讓他只能絕望地受困阿富汗。

綜合外媒報導，一直希望能到世界最危險國家冒險的勞特里奇，暑假在一家金融公司結束實習後，就決定要做一件驚天動地的事，於是他在Google搜尋了「最危險的國家」，並決定前往正處於戰亂中的阿富汗來一次探險之旅。

出發前，這名羅浮堡大學（Loughborough University）的大四生並沒有預料到阿富汗的局勢會在短時間內急轉直下，「我一直以為阿富汗政府在1個月內是不會倒台的，所以前往這個危險的目的地一點問題都沒有」。豈料，就在他抵達喀布爾的2天後，塔利班就攻入喀布爾，正式接管了阿富汗。

傻眼的勞特里奇急忙尋找回國的辦法，但所有的商業航班都已被取消，而英國駐喀布爾的大使館也無暇回覆他的電子郵件和電話。求救無門的勞特里奇只能絕望地在社交媒體上寫道，「我被困在阿富汗了，現在有點麻煩」。

勞特里奇目前住在喀布爾一個還算安全的住處，他在接受外媒採訪時表示，「我曾以為我可能遇到最壞的情況會是食物中毒或急性腸胃炎，我完全沒料到會是這樣的結果。」他也在Twitch直播中透露，「我已經對死亡做好了充分準備，這次的旅行是上帝對我的考驗，我很虔誠，我相信總有人會眷顧我的。」

勞特里奇目前在直播網站Twitch和多個社交媒體上以文字和影音的方式記錄他這次的冒險之旅，吸引了不少網友觀看，大家也為他集氣，希望他能平安返國。英國媒體《都市日報》已和英國外交部聯繫，但尚未獲得回覆，但此前有報導稱，英國政府目前正試圖營救受困阿富汗的4000名英國公民。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權
飛「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死
驚悚畫面曝！阿富汗逃難民眾「爬上飛機」　高空墜落死亡
威力彩上看17.5億！　「1招密技」添財運
陳其邁就職周年意外「收服」他　藍議員：明年我3個孩子都投你
快訊／仁寶跟進台積電、鴻海　贈1億助慈濟購BNT
開了30年！台灣NET「怎麼活下來？」　網揭1關鍵讚翻
第六輪開打高端！　最新預約接種人數出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Google「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死

塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權

阿富汗逃難民眾「攀上飛機起落架」！　至少3人高空墜落斃命

失業拍片爆紅！TikTok「面癱哥」粉絲破億　短短1年身價破5000萬

日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！　瘋喊要見知事遭逮

降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼　下一步可能前往美國

阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

Delta病毒狂傳！美國單日確診恐重返20萬↑　兒童佔總數15％

恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

酒醉吵鬧被勸阻！柔道選手爆氣「摔斷6旬警衛肋骨」　下場曝光GG了

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

Google「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死

塔利班4大領袖曝光！神秘高層一次看　「創辦人之子」握軍事大權

阿富汗逃難民眾「攀上飛機起落架」！　至少3人高空墜落斃命

失業拍片爆紅！TikTok「面癱哥」粉絲破億　短短1年身價破5000萬

日男「持刀+疑似汽油桶」闖東京都廳！　瘋喊要見知事遭逮

降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼　下一步可能前往美國

阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

Delta病毒狂傳！美國單日確診恐重返20萬↑　兒童佔總數15％

恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

酒醉吵鬧被勸阻！柔道選手爆氣「摔斷6旬警衛肋骨」　下場曝光GG了

懶貓子V化十天粉絲狂漲！首支單曲〈NON STOP SOUL!!!〉上架

《返校》女主角成雙性人　為戲學男人「解生理需求」

三大名師推薦熱門潛力股！記憶體模組、外資買超鋼鐵股　6檔各擁題材

桃園打造ewant數位教學專」　6萬高中生享免費線上課程

中友百貨落腳彰化市！投資21億BOT　蓋14層樓百貨＋電影院

家長小孩開心了！高雄育兒資源中心8／17開放　全面採電話預約

柯文哲批鄭文燦「戴罩打籃球」⋯3天後又跟進　許淑華酸：自打嘴巴！

高雄鋼鐵人簽下林均濠　盼轉型小前鋒展威力

澎湖開第一槍！　8／18起餐飲起內用免隔板、社交距離　

損友一個都嫌太多　4點判斷「立馬放生」拯救好心情

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

美國認了錯估阿富汗情勢　拜登將發表談話

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

塔利班：戰爭已結束　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

塔利班究竟是誰？4個QA讓你一次了解

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

阿富汗總統神隱發文：做了艱難選擇

阿富汗女權將陷黑暗　塔利班強娶少女

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

烏克蘭市長「頭部中彈」　命喪家中

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門

更多熱門

相關新聞

神秘塔利班重掌阿富汗　幕後4大領袖一次看

神秘塔利班重掌阿富汗　幕後4大領袖一次看

武裝組織塔利班在阿富汗迅速攻城掠地，15日拿下首都喀布爾，更控制總統府，令大批民眾嚇得連夜逃亡。這個強硬的伊斯蘭組織即將重掌政權，外界對其領導階層卻所知甚少，即使是在他們1996年至2001年統治阿富汗期間，其內部運作方式也總是處於保密狀態，以下為目前已知的4名重要領導人物資訊。

爬上飛機逃離阿富汗！　至少3人「高空墜落斃命」

爬上飛機逃離阿富汗！　至少3人「高空墜落斃命」

阿富汗軍機墜毀烏茲別克　2人受傷送醫

阿富汗軍機墜毀烏茲別克　2人受傷送醫

降落塔吉克遭拒　傳阿富汗總統可能飛美國

降落塔吉克遭拒　傳阿富汗總統可能飛美國

外媒：美國疑派B-52H轟炸阿富汗空軍基地

外媒：美國疑派B-52H轟炸阿富汗空軍基地

關鍵字：

阿富汗塔利班英國軍武國際軍武Miles Routledge

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

快訊／聯亞疫苗EUA沒過！聯亞藥股價急殺　短短10分鐘暴跌43％

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面