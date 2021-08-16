Google「最危險國家」探險！他下機阿富汗就淪陷　絕望：只能等死

▲英國男大生勞特里奇至今仍被困在喀布爾。（圖／翻攝自Twitch／ｍilesｒoutledge1999）

記者葉睿涵／綜合報導

英國21歲男大生勞特里奇（Miles Routledge）最近在Google搜尋了「最危險的國家」後，就徑自飛到阿富汗度假。沒想到他的旅程才剛開始，首都喀布爾（Kabul）就被塔利班攻陷，英國大使館也未回覆他的求助訊息，讓他只能絕望地受困阿富汗。

綜合外媒報導，一直希望能到世界最危險國家冒險的勞特里奇，暑假在一家金融公司結束實習後，就決定要做一件驚天動地的事，於是他在Google搜尋了「最危險的國家」，並決定前往正處於戰亂中的阿富汗來一次探險之旅。

出發前，這名羅浮堡大學（Loughborough University）的大四生並沒有預料到阿富汗的局勢會在短時間內急轉直下，「我一直以為阿富汗政府在1個月內是不會倒台的，所以前往這個危險的目的地一點問題都沒有」。豈料，就在他抵達喀布爾的2天後，塔利班就攻入喀布爾，正式接管了阿富汗。

傻眼的勞特里奇急忙尋找回國的辦法，但所有的商業航班都已被取消，而英國駐喀布爾的大使館也無暇回覆他的電子郵件和電話。求救無門的勞特里奇只能絕望地在社交媒體上寫道，「我被困在阿富汗了，現在有點麻煩」。

勞特里奇目前住在喀布爾一個還算安全的住處，他在接受外媒採訪時表示，「我曾以為我可能遇到最壞的情況會是食物中毒或急性腸胃炎，我完全沒料到會是這樣的結果。」他也在Twitch直播中透露，「我已經對死亡做好了充分準備，這次的旅行是上帝對我的考驗，我很虔誠，我相信總有人會眷顧我的。」

勞特里奇目前在直播網站Twitch和多個社交媒體上以文字和影音的方式記錄他這次的冒險之旅，吸引了不少網友觀看，大家也為他集氣，希望他能平安返國。英國媒體《都市日報》已和英國外交部聯繫，但尚未獲得回覆，但此前有報導稱，英國政府目前正試圖營救受困阿富汗的4000名英國公民。

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