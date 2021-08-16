美軍翻譯被遺忘！痛訴「塔利班會殺了我全家」　他帶妻小躲藏5年

▲美軍2010年在赫爾曼德省協助保護阿富汗平民。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

隨著阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）攻入首都喀布爾，美國正加派軍隊前往機場協助撤離外交人員和公民，其中還有一部分在戰爭期間協助美方的當地人，也能透過特殊移民簽證離開。CNN卻指出，有一名擔任美軍翻譯的當地人卻被拒簽2次，他心痛地表示，「已經攜家帶眷躲了5年，如果被找到，塔利班會殺了我和家人。」

美國「特殊移民簽證」（SIV）主要提供給在2001年阿富汗戰爭開始期間，提供幫助給美國政府、軍隊的當地人。CNN在10年前曾訪問過負責協助美國海軍陸戰隊翻譯的當地人哈吉（Haji），結果現在卻得知，哈吉的SIV簽證被拒絕了2次，但他已經帶著妻子和兩個兒子在阿富汗各個省份躲藏至少5年。

The Taliban 'will kill me and my family,' says abandoned Afghan interpreterhttps://t.co/psPoVEKSVC — Luke McGee (@lukemcgee) August 15, 2021

哈吉在幫美軍擔任翻譯時駐紮在赫爾曼德省（Helmand），每天都要和軍隊一起生活和巡邏，並負責協助攔查車輛翻譯，甚至還要向疑似塔利班成員的人談話。哈吉說，從那以後他一直在替向美國工作付出代價，「如果被塔利班找到，他們會殺了我和家人，如果我拿不到簽證，我知道我肯定會死。」

過去5年來，哈吉帶著家人在阿富汗各個省份躲藏，已經很久沒有好好睡上一覺，「整晚我的妻子都醒著，她非常害怕，如果聽到有人來了就會叫醒我，接著馬上把孩子藏起來，如果對方是塔利班，我會告訴他們沒有人在家。」

國際難民援助項目（IRAP）表示，有超過1萬名阿富汗人還卡在SIV的申請流程中，申請人有可能要等4年才可以拿到簽證。儘管有6名美國海軍陸戰隊成員替他寫推薦信背書，但美方仍覺得他缺乏忠誠且有價值的服務，同時也收到前雇主認為哈吉無故曠職的訊息，所以簽證才會在5年來被拒絕2次。

▲首批持SIV簽證的阿富汗翻譯在8月5日抵達美國。（圖／路透）



哈吉說，塔利班在他2015年發出第一次簽證申請時就找上門，「他們問附近鄰居，要怎麼樣才能找到哈吉？他的家人在哪裡，當我得知後只能帶著家人快速離開，從那之後的幾年，我的生活就是不停的移動，無法好好工作，我們會在一個地方待上幾個星期、幾個月，然後換到另一個地方，因為我擔心他們會發現我。」

哈吉的太太說，這些年他們白天都讓兩個孩子待在家中，「我聽說在很多地方，如果他們（塔利班）找不到父親，就會綁架並殺害他們的孩子。」哈吉的大兒子表示，他很想成為一名醫生或工程師，但他已經5年沒有上學了，「白天我會待在家，即便我向母親哭鬧要出門，她也不會讓我們出去，因為有塔利班。」

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