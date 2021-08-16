美國人優先！CNN：華府減少阿富汗難民疏散航班　末班機已飛離

▲ 15日喀布爾銀行外聚集大批民眾，為領錢排隊數小時。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班直搗阿富汗首都喀布爾，各國緊急展開撤僑。《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，拜登政府縮減疏散阿富汗難民的航班數量，據稱最後一班飛機已經離開，為的是優先撤離當地美國人。

拜登政府為效力美國政府、面臨風險的阿富汗人提供疏散專機，截至上周為止，難民安置機構仍在為大量難民湧入做準備，華府官員也正討論增加航班。然而，3名知情人士15日向CNN透露，華府已經暫時減少航班數量，以求優先將美國人員撤出阿富汗，目前不清楚這項政策將維持多久。4名知情人士指出，載運阿富汗「特殊移民簽證」（SIV）申請人及其家屬前往維吉尼亞州李堡陸軍基地的最後一班飛機已經離開。

美國國務院及國防部15日聲明宣布，將駐守喀布爾機場的軍力擴大至6000人，並在未來48小時內接管空中交通管制，以確保美國及盟國人員透過民用或軍用機，安全離開阿富汗。文中提到，美國將加速撤離數千名符合SIV條件的阿富汗人，其中近2000人已在過去2周內抵美。

根據國務院發言人普萊斯（Ned Price），截至12日已有1200名阿富汗人及其家屬撤離至美。2名知情人士說明，他們目前安置於維吉尼亞州李堡陸軍基地辦理SIV，當局也正安排更多軍事基地，作為SIV申請人安置中轉站。但消息人士指出，起降喀布爾機場的航班數量受到管制，阻礙疏散阿富汗SIV申請人及其家屬的努力。

美國最多每天可自喀布爾機場撤離5000人，軍方目前的運量未達此一數量，根據一名國防部官員說法，幾天內可以達標。知情人士則透露，符合美國SIV、P1/P2難民簽證申請條件及人權捍衛者等可能需要撤離的阿富汗人約達6萬人。

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