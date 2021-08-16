阿富汗醜陋真相！士兵數量能力被灌水　美砸2.3兆建現代部隊鑄大錯

▲阿富汗政府軍不敵塔利班攻勢。圖為阿富汗特種部隊今年7月在首都喀布爾軍事訓練中心進行3個月訓練。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

阿富汗軍隊潰不成軍，讓喀布爾落入民兵組織「塔利班」（Taliban）手中，也赤裸裸地讓人看見，美國國防部五角大廈20多年來在阿富汗豪擲數以十億計美元，卻是錯誤百出。

華盛頓斥資830億美元，以美軍為鏡，致力在阿富汗成立現代部隊，但實際上，這支所謂的「現代部隊」卻是要大幅仰賴空中支援，還得在一個只有3成人口擁有穩定電力供應的國家，依賴高科技通訊網絡。

飛機、直升機、無人機、裝甲車、夜視鏡，美國不惜成本裝備阿富汗軍隊，最近甚至提供阿富汗人最新的黑鷹（Black Hawk）攻擊型直升機，但面對配備較差、兵力明顯懸殊的敵人，阿富汗軍隊卻是無力抵抗。

阿富汗重建特別督察長（US special inspector general for Afghanistan reconstruction, SIGAR）蘇普科（John Sopko）說，阿富汗軍的能力被過度高估，每當他想評估阿富汗軍隊，「美國軍方就會改變規則，讓評量變簡單，好展示他們的成功；到最後，他們甚至連評估都沒辦法，乾脆不讓外界得知評量工具」。

「所以他們知道阿富汗軍隊有多爛。」

蘇普科辦公室最新一份對國會呈交的報告在上週遞出，報告指出，「西方軍隊使用的先進武器系統、車輛和後勤，超出大多目不識丁且教育程度低落的阿富汗部隊能力範圍。」

阿富汗軍警合計應有多達30萬人，遠勝過預估僅7萬的塔利班，這是數月來五角大廈官員堅信不移的阿富汗部隊兵力優勢；但根據美國軍事學院（US Military Academy at West Point, 西點軍校）打擊恐怖主義中心（Combating Terrorism Center），阿富汗兵力根本就是被大量灌水了。

西點軍校自己的評估是，截至2020年7月，那30萬人之中，僅18萬5000人是在國防部掌控下的陸軍或特種部隊，其餘則是警察和安全人員，且阿富汗軍隊裡，勉強只有近60%是受過訓練的戰士。更精確的估計則是，扣除8000名空軍，可作戰的阿富汗軍力約為9萬6000。

阿富汗重建特別督察長的報告指出，擅離職守始終是阿富汗軍隊的問題。報告發現，2020年阿富汗軍隊必須每年汰換25%的軍力，擅離職守就是主因，而美軍認為這個比率「正常」。

美國官員多次宣示，8月31日美軍完全撤離後，會繼續支持阿富汗軍隊，但他們從未解釋要如何從後勤上這樣做。

▲美國直升機15日飛過駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月間造訪喀布爾時，提出協助阿富汗人維持空軍的可能性。這個還不明確的概念是指利用視訊進行虛擬訓練，但因阿富汗人先得要有可連上網的電腦和手機，這項想法看來有點不切實際。

川普政府和塔利班達成的協議是在5月1日完全撤離外國部隊，後繼的拜登推遲撤軍日期，原訂9月11日全數撤離，後來又改成8月31日。拜登也決定撤出所有美國公民，包括在支援美軍阿富汗後勤方面扮演重要角色的包商。

前美國駐阿富汗外交官紐曼（Ronald Neumann）告訴全國公共電台（NPR）：「我們建造一支仰賴包商維繫的空軍，然後要撤離包商。」

更有甚者，多年來，阿富汗軍隊的薪水都是由五角大廈支付，但從4月美軍宣布撤離計畫的那一刻起，支付軍人薪水的責任就落在喀布爾政府頭上。許多阿富汗軍人在社群媒體抱怨已有好幾個月沒拿到薪水，甚至還有部隊再也沒拿到食物或補給的案例，更別說是武器彈藥了。

美國迅速撤軍是壓倒駱駝的最後一根稻草，紐曼說，「我們的撤離、撤掉空中掩護，大大打擊了阿富汗軍隊和士氣。」

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