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名古屋市長脫罩咬金牌　自請減薪3月少領38萬　網歪樓：薪水也太低

▲▼選手金牌被咬 東奧組委會：除瑕疵外無法更換,後藤希友。（圖／路透）

▲河村隆之16日表示，願意減薪3個月。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本名古屋市長河村隆之日前會見東奧金牌日本女壘隊選手後藤希友時，脫序拉下口罩咬了對方的獎牌，引發軒然大波，整件事情越演越烈，連國際奧委會都出面表態，將會幫後藤換一面新的金牌。河村16日為此事公開謝罪道歉並稱將會減薪3個月，等同於少領150萬日幣（約新台幣38萬元）。不過消息一出，也有日本網友歪樓表示，「名古屋市長的薪水怎麼這麼少。」

根據《體育報知》報導，日本女子壘球隊出戰東京奧運順利奪得金牌，來自名古屋的隊員後藤希友則在相關單位安排下，帶著金牌與名古屋市長河村隆之會面。然而在會中，河村隆之不但不遵守防疫規定擅自把口罩拿下，甚至還沒經過後藤同意，就直接對金牌啃了起來。

據悉，當天河村還問對方是否被禁止談戀愛等私人問題，被外界痛批根本就是性騷擾。河村的脫序行為隨即引發外界批判，光是市政府就接到上千件的投訴信函。而河村本人一開始卻還稱咬金牌是「愛的表現」，再度遭到砲轟。時隔多日，河村隆之終於在12日向後藤道歉表示，「因為我越界的發言造成不舒服，深感抱歉。」

他當時曾稱，會按照後藤選手希望的方式來彌補她的金牌，如果需要更換，自己也將負擔一切金額。儘管如此，國際奧委會承諾，將會幫後藤希友換一面金牌，相關費用則由國際奧委會全部埋單。

河村16日在例行記者會中表示，自己將會自請減薪3個月，並就此反省。據悉，河村3個月的薪資約150萬日幣（約新台幣38萬元）。不過消息傳出後，也有網友歪樓稱，「名古屋市長的薪水竟然只有50萬（約新台幣12萬元）。也太少了吧」、「名古屋市長月薪50萬（約新台幣12萬元）？比起其他的，這個新聞更讓人驚訝」等。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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