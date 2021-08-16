　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槍聲狂響「人牆堆疊」擠爆艙門！阿富汗機場畫面曝　美大使館降旗

▲▼阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門。（圖／翻攝自推特／@sudhirchaudhary）

▲阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門。（圖／翻攝自推特／@sudhirchaudhary）

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）15日攻入首都喀布爾，許多民眾從當晚開始就陸續湧入機場，更有一段16日早上曝光的影片可以看到，機場外突然傳出陣陣槍響，大批民眾拉著行李和家人，一邊尖叫一邊往機場跑；另一段畫面則顯示，許多民眾不顧危險想擠上一架飛機，畫面相當驚人。據了解，目前美國大使館的人員已全部撤離，美國國旗也已從大使館外降下。

隨著塔利班攻入喀布爾（Kabul）、美國全面撤離阿富汗，哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）外的道路被擠得水洩不通。從推特上流傳的最新影片可以看到，數百人聚集在機場外，但突然傳出陣陣槍響，所有人開始拉著行李往航廈狂奔；甚至有消息指，機場外有發生零星槍戰，但目前還沒有具體人員傷亡的消息。還有大批民眾湧入停機坪後，完全不顧危險就瘋狂爬上一架停在一旁的飛機，而一旁的民眾也都焦急地等待撤離。

根據《USA TODAY》報導指出，美國國務院證實，美國國旗已從大使館降下，目前所有美方外交人員都已撤離到機場，且周邊有美軍駐守。代理大使威爾森（Ross Wilson）持續和國務卿布林肯（Antony Blinken）保持聯繫，安全部隊人數也會在未來48小時增至6000人，持續將數千位美國公民、當地雇員及其親屬撤離，同時將接管空中交通管制。

美方消息人士也向《路透社》透露，大多數的「西方外交官員」都已離開喀布爾；英國《星期日電訊報》也證實，英國駐阿富汗大使布里斯托（Laurie Bristow）預計在16日晚間搭機返國，大批人英國軍隊也抵達喀布爾，準備協助公民撤離；法國軍隊也正趕往喀布爾機場，協助法國大使和公民撤離，預計在幾個小時內就會安排第一波撤離行動。

南韓外交部指出，目前已經暫時關閉駐阿富汗大使館，使館所有員工將撤離至中東地區第三國，但為了保護僑民撤離，駐阿富汗大使在內的部分使館職員正在安全地帶與外交部進行緊密溝通。

►「9天攻破阿富汗19城」塔利班戰士包圍首都奪權　推進時間表曝光
►阿富汗婦女「黑暗世界」來了！塔利班強娶未成年少女　罩袍須遮眼
►塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出震撼畫面曝

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
快訊／聯亞EUA沒過！　股價10分鐘暴跌43％
高端61.4萬劑完成封緘　這年齡以上都打得到
17位專家不同意！聯亞EUA沒通過　原因曝光
快訊／聯亞疫苗EUA沒通過！　陳時中：很遺憾
快訊／今增8本土分布曝光！　這縣市6例最多
快訊／今增8例本土！　無死亡個案
LIVE／聯亞疫苗要來了？　陳時中最新說明
五倍券全民免費！　6大重點搶先看
吳寶春「腹肌麵包」被爆抄襲！　官方道歉：立即下架
最後一天！　LINE貼圖12組限時5折　
快訊／國3大貨車追撞緩撞車！　車流回堵5km

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

名古屋市長脫罩咬金牌　自請減薪3月少領38萬　網歪樓：薪水也太低

美國人優先！CNN：華府減少阿富汗難民疏散航班　末班機已飛離

塔利班究竟是誰？人們聽到他來就瘋狂逃亡！4個QA讓你一次了解

美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料　拜登將發表全國談話

阿富汗醜陋真相！士兵數量能力被灌水　美砸2.3兆建現代部隊鑄大錯

槍聲狂響「人牆堆疊」擠爆艙門！阿富汗機場畫面曝　美大使館降旗

阿富汗人連夜奔逃！喀布爾機場爆槍響　停機坪湧百人「硬擠上機」

美國7歲男童湖泳　感染罕見「食腦變形蟲」！搶救1週仍喪命

「9天攻破阿富汗19城」塔利班戰士包圍首都奪權　推進時間表曝光

阿富汗婦女「黑暗世界」來了！塔利班強娶未成年少女　罩袍須遮眼

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

名古屋市長脫罩咬金牌　自請減薪3月少領38萬　網歪樓：薪水也太低

美國人優先！CNN：華府減少阿富汗難民疏散航班　末班機已飛離

塔利班究竟是誰？人們聽到他來就瘋狂逃亡！4個QA讓你一次了解

美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料　拜登將發表全國談話

阿富汗醜陋真相！士兵數量能力被灌水　美砸2.3兆建現代部隊鑄大錯

槍聲狂響「人牆堆疊」擠爆艙門！阿富汗機場畫面曝　美大使館降旗

阿富汗人連夜奔逃！喀布爾機場爆槍響　停機坪湧百人「硬擠上機」

美國7歲男童湖泳　感染罕見「食腦變形蟲」！搶救1週仍喪命

「9天攻破阿富汗19城」塔利班戰士包圍首都奪權　推進時間表曝光

阿富汗婦女「黑暗世界」來了！塔利班強娶未成年少女　罩袍須遮眼

蔡英文在哪打疫苗？　陳時中：不知道她預約了沒

逾61萬劑高端投入施打！陳時中「不排除繼續增加」：讓更多年輕人打

名古屋市長脫罩咬金牌　自請減薪3月少領38萬　網歪樓：薪水也太低

民進黨立委坦言終於鬆一口氣　「可以專心為振興券政策辯護」

快訊／台中中小學擬9月1日「實體開學」　市府：最快本周定案

熬過氣候變遷和荔枝椿象考驗　中寮神蜂俠侶獲蜂蜜品質評鑑大獎

美國人優先！CNN：華府減少阿富汗難民疏散航班　末班機已飛離

台南黃金海岸驚見豬屍　海巡啟動非洲豬瘟防疫機制

高端61.4萬劑完成封緘！　陳時中：可以滿足到36歲以上

現場拱「夏宇童磨鼻孫協志」　他羞爆咬嘴唇...唱情歌加碼牽手超閃！

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

國際熱門新聞

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

塔利班：戰爭已結束　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

美國認了錯估阿富汗情勢　拜登將發表談話

阿富汗總統神隱發文：做了艱難選擇

烏克蘭市長「頭部中彈」　命喪家中

海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷

海地7.2強震　死亡增至724人

塔利班宣稱　已經佔領總統府

阿富汗逃亡潮曝！　塔利班溫情喊話：留下來

更多熱門

相關新聞

阿富汗軍隊不堪一擊　美國難辭其咎

阿富汗軍隊不堪一擊　美國難辭其咎

阿富汗軍隊潰不成軍，讓喀布爾落入民兵組織「塔利班」（Taliban）手中，也赤裸裸地讓人看見，美國國防部五角大廈20多年來在阿富汗豪擲數以十億計美元，卻是錯誤百出。

美國認了錯估阿富汗情勢　拜登將發表談話

美國認了錯估阿富汗情勢　拜登將發表談話

喀布爾機場爆槍響　停機坪湧入百人

喀布爾機場爆槍響　停機坪湧入百人

不該相信美國？他列2大心得：台灣必須堅持

不該相信美國？他列2大心得：台灣必須堅持

阿富汗政府因美撤軍潰敗？　王定宇：貪污腐敗才是敗因

阿富汗政府因美撤軍潰敗？　王定宇：貪污腐敗才是敗因

關鍵字：

阿富汗喀布爾塔利班

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面