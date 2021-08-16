美國7歲男童湖泳　感染罕見「食腦變形蟲」！搶救1週仍喪命

▲大衛感染食腦變形蟲，造成嚴重的腦部腫脹，最後仍不幸病逝。（圖／取自GoFundMe）



記者王佩翊／編譯

美國一名7歲男童日前到加州的一處湖中游泳後，不幸感染上極為罕見的食腦變形蟲，男童的阿姨13日證實，在經過一週的搶救後，他仍然因食腦變形蟲感染引發原發性阿米巴腦膜腦炎死亡。事實上，食腦變形蟲感染在加州非常罕見，從1971年以來，也只通報過10起案例。

美國北加州蒂黑馬縣（Tehama County）這名7歲的男童大衛（David Pruitt）7月30日被緊急送往加州大學戴維斯醫療中心搶救。他到院後因為嚴重的腦腫脹，必須依賴維持生命系統。根據大衛阿姨的聲明指出，他可能是在蒂黑馬縣的一個湖泊游泳時被感染食腦變形蟲，進而引發原發性阿米巴腦膜腦炎。

經過長達一週的治療後，大衛最終仍因病情惡化不幸於8月7日病逝，而他的家人也已經在募款網站上替他籌措葬禮費用。大衛的家人呼籲，希望社會大眾可以多關注食腦變形蟲感染問題以及相關疾病，以免發生憾事。

美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，食腦變形蟲通常會存在於受汙染的溫暖水域中，因此民眾如果到該水域游泳或潛水，食腦變形蟲就可能從鼻腔進入人體進而導致人類感染。CDC也說，在極少數的情況下，如果游泳池沒有經過充分的氯消毒，也有可能導致泳客感染。

食腦變形蟲一旦從鼻腔進入人體，就會一路蔓延至大腦，引發原發性阿米巴腦膜腦炎。在感染的初期，患者會出現嚴重的頭痛、發燒、噁心以及嘔吐等症狀，隨著病情惡化，則可能出現頸部僵硬、癲癇或是幻覺。

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