「9天攻破阿富汗19城」塔利班戰士包圍首都奪權　推進時間表曝光

▲塔利班武裝份子9天內拿下19座主要城市。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）出逃離境，正式宣告政權垮台，而塔利班如今也宣布，將在近期成立阿富汗伊斯蘭酋長國。衛報稍早也整理出塔利班逐日攻陷阿富汗的時間表，在短短9天的時間內連奪19城，拿下整個國家。

The Taliban have taken 17 provincial capitals in just nine days: pic.twitter.com/nV7VFe0xWy — Helen Sullivan (@helenrsullivan) August 15, 2021

早在今年5月初，塔利班武裝份子就開始加強對阿富汗部隊發動攻勢。8月6日這天，南部尼姆魯茲省首府札蘭季（Zaranj）成為第一個落入塔利班手中的城市後，不到24小時，賈茲詹省省會希比爾甘（Sheberghan）也在歷經激戰後淪陷。

塔利班8日連破3城，拿下昆都士（Kunduz）、塔盧坎（Taloqan）和薩爾普勒（Sar-E-Pul）；9至11日期間，艾巴克（Aaybak）、普勒胡姆里（Pul-E-Khumri）和法扎巴德（Faizabad）依序淪陷。

在12日至14日期間，先是加茲尼（Ghazni）和費盧斯科（Firus Koh）被連續攻破，接著瑙堡（Qala-E-naw）、赫拉特（Herat）等4地同日淪陷，邁馬納（Maymana）同樣逃不過落入塔利班手中的命運，就連阿富汗第4大城馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）、巴爾赫首府仆阿蘭（Pule-e-Alam）也被拿下。

15日這天，靠近巴基斯坦的東部大城賈巴巴拉德（Jalalabad）也為了保全當地居民的性命，開城投降，讓武裝份子在沒有爆發衝突的狀態下，奪下該城。在多個大城接連被塔利班接手控制之後，首都喀布爾也在15日被攻破。

如今塔利班已控制阿富汗總統府，並直言阿富汗戰爭已經結束，將在總統府宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國，統治方式與政權形式很快就會明朗，希望與國際社會保持和平關係。

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