希臘首例接種兩劑輝瑞仍染疫死亡　確診飆升單日破3000例

▲希臘出現首例完整接種疫苗後，仍感染死亡的案例。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

持續受新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，希臘最近幾天的確診數直線飆升，光是8月14日一天就新增了3270例。現在有外媒消息指出，希臘出現首例完整接種疫苗後，仍然染疫死亡的案例，且該患者本身沒有任何潛在疾病，他的妻小也都有接種疫苗。

據《希臘記者網》報導，當地醫院的重症監護室助理主任Nikos Kapravelos受訪時表示，該名患者為70歲男性，職業為牙醫，他和他的家人都完整接種了兩劑輝瑞疫苗，但他仍然遭感染後死亡，且先前都沒有出現潛在症狀。

Nikos Kapravelos也提到，Delta變種病毒可能攻擊所有人，包括打過疫苗的人，所以大家不要掉以輕心。但是也不要因為這樣就不打疫苗，疫苗還是目前最有效且最有力量的對抗武器，這起死亡案例只是大多數的一個例外，不應該動搖對疫苗的信心。

希臘疫情延燒熱烈，確診數又創新高，單日可破3000例。目前為止，希臘總計53.5萬人感染新冠肺炎，超過1.3萬人死亡，平均年齡在70歲以上。也因為疫情有變嚴重的跡象，希臘部分地區開始實施宵禁，各界也擔心，接下來的秋季可能又是一波疫情流行的時間。