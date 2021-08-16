5歲妹妹爆哭「我不要吃爺爺！」在場家屬全震驚　禮儀師1張照歪樓

▲撿骨時用筷子夾，妹妹誤會要吃東西。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

作家兼殯儀館接體員「BigBrother大師兄」在臉書分享做這行的趣事，偶爾會有一些讓人哭笑不得的小插曲，像先前就遇到一名5歲小妹妹，和家人一起出席爺爺撿骨儀式，結果儀式都還沒開始，小妹妹就哭鬧著說「我不要吃爺爺，我不要吃爺爺！」讓在場所有人都一陣尷尬。

大師兄PO文表示，撿骨時殯葬人員會準備一雙筷子，請家屬夾進骨灰罈內，結果這名小妹妹看到桌上擺著筷子，還以為是要夾爺爺的骨頭來吃，嚇得拼命放聲大哭，還指著桌上的筷子大喊「有筷子，就是要吃爺爺！」其中一個家屬見狀苦笑著和大師兄說，「你們這樣用筷子，有時候對家屬觀感不太好捏，有沒有別的東西呀？」一旁的禮儀師突然拿出手機照片說，放在鐵盤用筷子夾已經很好了，有些殯儀館甚至「骨灰是放在鹽酥雞要倒進紙袋的那個鐵盤」。

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▲家屬也自娛。（圖／翻攝自BigBrother大師兄）



網友看完尷尬回應，「親眼看過鹽酥雞鐵盤，倒渣渣灰的時候真好用」、「現在的人連撿骨都要在意觀感，應該問她有沒有自備餐具」、「看到大師兄的描述，突然不知道怎麼面對鹹酥雞」、「我爸有鹹酥雞鐵盤跟筷子...QQ」。

大師兄也在文末分享一則暖心故事，某天下著滂沱大雨，家屬一行人撐著傘行走，由長孫抱著阿公的牌位，被其他家人念說「你要死啦！叫你傘幫阿公撐著，你撐自己！你阿公牌位都泡水了啦！」結果長孫回應，「阿公生前最疼我，假如下雨，傘也一定是給我撐。」大師兄在一旁聽到整段對話，忍不住反思「需要照顧的是活的人？是嗎？」