留在喀布爾的中國人：比起塔利班　現在更擔憂「暴亂、搶劫」

記者蔡紹堅／粽合報導

塔利班15日攻入阿富汗首都喀布爾，許多外籍人士都已經撤離返國，但還有部分人仍留在當地，根據陸媒報導，還留在喀布爾的中國人指出，目前局勢尚屬平靜，但大家都高度戒備，擔憂的並非塔利班，而是可能發生的暴亂與搶劫，「街上已看不到警察了，發生情況無人能解決，如果塔利班不趕快接管的話，就會出事。」

▲塔利班武裝成員在街頭巡邏。（圖／路透社）



根據《澎湃新聞》報導，在駐喀布爾某國際組織從事安全相關工作的中國人小冉（化名）表示，前幾天的情況完全跟平常差不多，唯一的感覺就是，塔利班進城之前，物價貴了不少，差不多貴了一半的樣子，「喀布爾當地人賣的大餅一般是2阿富汗尼到10阿富汗尼之間，但是在塔利班進入喀布爾的前幾天已經漲到20阿富汗尼了。」

小冉提到，雖然如此，但沒有看到當地人囤購物資的現象，「我們的員工都不知道這回事，大家都沒有猜到塔利班來得這麼快，昨天（14日）還說相信政府軍一定能守住喀布爾，今天（15日）已經在討論怎麼離開喀布爾了。」

小冉指出，目前喀布爾的機場已經被美軍接管，英美軍隊和盟國人員優先撤離，當地阿富汗人也無法逃到國外，「他們可能會開車離開，往南邊或是北邊走，回鄉下去的也有。」

小冉表示，一個月以前，他就看見土耳其領事館外排起了長隊，大家都想獲得簽證，趕快離開阿富汗，「是否對塔利班有恐懼，已經不是人民所考慮的問題了。能跑的人早就跑了，跑不掉的人就是跑不掉，他們更多是很難左右自己命運的人。但對於我們的員工來說，你說他能跑嗎？他可能也會真的怕，還有一些普什圖員工無所謂，因為各個民族的觀點和看法是不一樣的。」

小冉提到，目前來看，阿富汗的局勢是暫緩平靜的，因為畢竟美軍還在機場，差不多兩三千的美軍士兵還沒走，「雖然早上8點的時候機場附近發生交火，但是沒有太大，一天都比較平靜。」

小冉還說，自己所在機構目前已處於最高戒備狀態，但擔憂的並非塔利班，而是在塔利班佔領喀布爾之後發生的暴亂和搶劫事件，「現在塔利班剛剛進城，街面上也是看不到警察的，所以不知道怎麼處理這個情況，我估計如果塔利班不趕緊接管的話，就會出事。」

《環球時報》也採訪了一名留在喀布爾的張先生（化名），他表示，現在喀布爾街頭已經出現歡迎塔利班的人群，感覺最大的改變是街頭的檢查站和警察站全部都沒有人了，「以前喀布爾幾乎每個區與區之間都有很嚴格的檢查站，都有警察的特種部隊。現在通通沒有人，也沒有政府軍，也沒有塔利班接手。我們從朋友發的消息來看，外圍的那些塔利班，在喀布爾郊區的塔利班已經開始執勤了。」

張先生指出，現在喀布爾的街上整體來說不亂，街上現在什麼人都沒有，警察也沒有，普通民眾也很少，「就看今天晚上和明天晚上吧，近期會不會發生一些騷亂。之前聽說塔利班沒有進城，現在塔利班已經進城了，在一些公園裡都已經出現塔利班了。」

張先生提到，據他觀察，身邊的阿富汗朋友態度還是很割裂的，普什圖人普遍認為塔利班不可怕，以前執政也沒什麼問題；塔吉克族和哈薩克族比較中立，覺得誰執政都無所謂，政府也挺腐敗的，換誰都無所謂；哈扎拉人比較反塔利班，認為一定要抵抗到底。

張先生強調，說實話，這次的震動對他來說其實並沒有那麼大，因為大家心裡知道遲早有一天會發生的，遲早有一天塔利班會來，只是日期的問題，唯一沒想到就是這個政權垮台就在今日（15日），沒想到這麼快。」