塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出震撼畫面曝

▲阿富汗最大監獄Pul-e-Charki監獄釋放囚犯，其中包括塔利班、基地組織成員。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾後，宣稱將於這幾天進行和平政權移交。但就在此之際，有「阿富汗最大監獄」稱號的Pul-e-Charki監獄，在政府軍15日向塔利班投降後，釋放數千名伊斯蘭國、蓋達組織囚犯，如今畫面也曝了光。外媒形容，在這群被釋放的囚犯當中，有些人是塔利班的最強戰士。

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA — Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

商業內幕報導，這座Pul-e-Charki監獄位在喀布爾郊區，關押著5000名囚犯，外傳在這座監獄最高警戒級別的牢房中，就關押著基地組織及塔利班成員。但隨著塔利班武裝份子到來，政府軍15日上午在沒有交戰的狀態下投降，接著傳出囚犯被釋放的消息。

依據支持塔利班的阿富汗新聞機構所發布的影片，可見在武裝份子的介入之下，大量囚犯被釋放，許多人身上背著大包小包的行李，拿起手機講電話。另據BBC報導，當地居民宣稱，監獄機構內部曾經傳出槍響。

Pul-e-Charki監獄是阿富汗國家拘留機構。美媒Axios指出，就在塔利班占領最大空軍基地巴格蘭空軍基地（Bagram Airfield）後，這群囚犯其中部分的人是塔利班最強戰士，不僅僅會對阿富汗公民構成威脅，還會影響美國安全利益。

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