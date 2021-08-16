塔利班宣布：戰爭已結束！　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾15日落入武裝組織塔利班（Taliban）控制，塔利班表示，阿富汗戰爭已經結束，將在總統府宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國，統治方式與政權形式很快就會明朗，希望與國際社會保持和平關係。

根據《路透社》，塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）15日向《半島電視台》表示，該組織的襲擊中，沒有任何外交機構或總部成為目標，將為公民及外交使團提供安全保障，「我們準備與所有阿富汗人進行對話，將提供他們必要的保護。」

▲ 塔利班已控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

他說明，塔利班不想被孤立，希望與他國建立和平關係，也努力發展現有與外國溝通的渠道，「我們要求所有國家與實體，和我們坐下來解決問題」。他也補充，塔利班將尊重婦女與少數民族權利，以及伊斯蘭教法規定的言論自由。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）據傳已經逃往塔吉克，原因是為避免「血流成河」，卻也使得伊斯蘭激進份子接管國家。納伊姆對此則表示，甘尼逃亡令人出乎意料，「連他身邊的人都沒想到。」

納伊姆指出，塔利班20年來的努力與犧牲獲得成果，將採取不干涉他國事務的政策，以換取外界對阿富汗的不干涉，「我們已經達到一直尋求的目標，也就是國家的自由和人民的獨立，不會允許任何人利用我們的土地來攻擊任何人，也不想傷害他人。我們不認為外國軍隊會重蹈他們在阿富汗的覆轍。」

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